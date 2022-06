Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitagmorgen einen kleinen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,22 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 116,33 Dollar.

Am Vortag hatten die Erdölpreise deutlich zugelegt, obwohl der Ölverbund Opec+ seine Förderung im Juli und August stärker ausweiten will als in den Monaten zuvor. Analysten zeigten sich jedoch skeptisch, ob das zusätzliche Rohöl ausreicht, um das knappe Weltmarktangebot auszugleichen. Vor allem die russische Produktion stand zuletzt wegen scharfer Sanktionen des Westens unter Druck.

Auf einen Ausschluss Russlands von den Förderzielen der Opec+ wurde unterdessen verzichtet. Derartige Spekulationen waren vor der Opec-Sitzung durch Presseberichte angeheizt worden, die sich jedoch nicht bewahrheiteten. Bisher scheint der Krieg Russlands gegen die Ukraine keine nennenswerten Auswirkungen auf den Zusammenhalt des Ölverbunds zu haben./bgf/jha/