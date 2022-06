Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Corona/Kinder/Gesundheit

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Corona/Kinder/Gesundheit:

"Mit wie viel Wucht Corona nach dem Sommer zurückkommen wird, ist schwer zu sagen. Dafür wird immer klarer, welch immensen Schaden die Pandemie in den vergangenen Jahren schon angerichtet hat. Wenn wir über Langzeitfolgen reden, denken wir logischerweise zuerst an Long Covid. Wir müssen aber auch viel mehr über Folgen sprechen, die nicht so offensichtlich sind. Über die Auswirkungen auf die Seele."/yyzz/DP/men