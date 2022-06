Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Thronjubiläum

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Thronjubiläum:

"Nicht immer hatte die Königin ein Gespür dafür, was ihr Volk von ihr erwartet oder hören will. Bisweilen, man denke an ihr langes Schweigen nach Dianas Tod, kam es zu einer gewissen Entfremdung. Letztlich wurde der Queen stets verziehen. Sie gilt vielen gerade mit ihren 96 Jahren als Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung. Dass sie nicht an allen Programmpunkten ihrer großen Party teilnehmen kann, erinnert daran, dass Elizabeths Regentschaft nicht ewig ist. Wenn es eines nicht mehr allzu fernen Tages so weit ist, wird das ein epochales und traumatisches Ereignis für das britische Volk sein. Die Königin ist Integrationsfigur in schweren Zeiten. Es muss sich zeigen, ob nach ihr die Monarchie überhaupt noch eine Zukunft hat. Gestern sah es allerdings ganz so aus."/yyzz/DP/he