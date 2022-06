US-Arbeitsmarktdaten: Mehr neue Jobs als erwartet - Dax bleibt unbeeindruckt - Wall Street Indikatoren rutschen ins Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag kaum auf die Bekanntgabe des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts reagiert. Der zuvor gut behauptete Dax notierte zuletzt 0,08 Prozent höher bei 14 496,52 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,2 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 0,44 Prozent auf 30 368,75 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent nach oben.

US-Jobdaten besser als erwartet

Alle Augen waren am Freitag auf die US-Wirtschaft gerichtet, die im Mai mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 390 000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt nur mit 318 000 neuen Stellen gerechnet. Da zudem die Stundenlöhne weiter steigen, stehe der Arbeitsmarktbericht den Plänen der US-Notenbank nicht im Wege, das Leitzinsband im Juni und Juli um jeweils 0,50 Prozentpunkte zu erhöhen, betonte Ulrich Wortberg von der Helaba.

Für den US-Markt zeichnet sich nach den Jobdaten ein schwacher Handelsstart ab. Am Vortag hatten unter anderem schwache Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft für eine kräftige Erholungsrally an der von Inflations- und Rezessionsängsten erfassten Wall Street gesorgt. Viele Anleger sind aktuell besorgt, dass die US-Notenbank angesichts der extremen Teuerungsraten noch zu härteren Zinsschritten greifen könnte. Gleichzeitig hält die Fed in ihrer Politik aber auch eng den Arbeitsmarkt im Blick - die besser als erwartet ausgefallenen offiziellen Daten sorgen heute daher wieder für eine Gegenreaktion.

onvista/dpa-AFX