Sozialverband VdK plant Klage wegen Energiepauschale

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband VdK will gerichtlich gegen die Ungleichbehandlung bei der Energiepauschale der Bundesregierung in Höhe von 300 Euro vorgehen. Die VdK-Vorsitzende Verena Bentele sagte der "Bild am Sonntag": "Arme Rentnerinnen und Rentner, aber auch pflegende Angehörige, Menschen, die Kranken- oder Elterngeld bekommen, gehen leer aus. Das verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Deshalb planen wir, gegen diese Ungerechtigkeit zu klagen."

Die Energiepauschale von 300 Euro für einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige gehört zu den Entlastungspaketen der Bundesregierung. Damit will die Ampelkoalition die gestiegenen Energie- und Spritpreise abfedern./bg/DP/he