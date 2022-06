Mit Dividendenkönig-Aktien ins gelobte Land

Wichtige Punkte

Dividendenkönige haben ihre Dividenden seit mindestens 50 Jahren erhöht.

Dividenden-Reinvestitionsprogramme nutzen Dividendenausschüttungen, um mehr Aktien des Unternehmens oder Fonds zu kaufen.

Es ist hilfreich, die Auszahlungen in bar bis zum Ruhestand aufzuschieben, wenn eine zusätzliche Einkommensquelle von Vorteil sein kann.

Ein gut abgerundetes Anlageportfolio sollte dividendenzahlende Unternehmen enthalten. Als Aktionärin oder Aktionär wirst du mit Dividenden für das Festhalten an deinen Anlagen belohnt, und wenn du sie richtig einsetzt, können sie einen guten Teil der Gesamtrendite deines Portfolios ausmachen. Allerdings sind nicht alle Unternehmen, die Dividenden zahlen, gleich. Wenn du nach beständigen, gut etablierten Unternehmen suchst, bist du bei Dividend Kings genau richtig.

Hier ist der Grund, warum du dich von ihnen ins gelobte Land führen lassen solltest.

Sie haben sich im Laufe der Zeit bewährt

Dividendenkönige haben ihren Ehrentitel erhalten, weil sie es geschafft haben, ihre jährliche Dividende mindestens 50 Jahre in Folge zu erhöhen. Eine Dividende so lange aufrechtzuerhalten, ist an sich schon eine Leistung, aber sie über so viele Jahre hinweg zu erhöhen, ist etwas ganz anderes. Mit Dividend Kings weißt du, dass du in Unternehmen investierst, die den Test der Zeit bestanden haben.

Jedes Unternehmen, das im Jahr 2022 den Titel Dividendenkönig trägt, hat seine Dividende mindestens seit 1972 erhöht. In dieser Zeit haben diese Unternehmen einige der schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen überstanden, die die USA je erlebt haben. Die Dividendenkönige haben folgendes überstanden:

Schwarzer Montag (1987).

Den Zusammenbruch der Dot-Com-Blase (2000).

Die Finanzkrise/Finanzkrise (2008-2009).

Die COVID-19-Pandemie (2020).

Es gibt viele solide Unternehmen, die in diesen Zeiten ihre Dividenden kürzen mussten, darunter auch prominente Fortune-500-Unternehmen, aber Dividend Kings hielten stand und überstanden den Sturm.

Der DRIP hat es in sich

Der Erhalt von Dividenden kann eine großartige Einkommensquelle sein, aber die wirkliche Power kommt, wenn du dich für das Dividendenreinvestitionsprogramm (DRIP) deines Maklerunternehmens anmeldest. Mit dem DRIP werden alle Dividenden, die du erhältst, automatisch zum Kauf weiterer Aktien des Unternehmens oder Fonds verwendet, das sie ausgeschüttet hat. Dadurch wird der Zinseszins noch stärker.

Nehmen wir an, wir haben zwei Fonds – einen ohne Dividende und einen mit einer Dividendenrendite von 2,5 % – und du zahlst monatlich 500 US-Dollar in beide ein und erhältst eine jährliche Rendite von 10 % (der historische Durchschnitt des S&P 500). Unter der Annahme, dass die Dividendenrendite gleich bleibt, würden die Kontosummen in 25 Jahren folgendermaßen aussehen:

Fonds Dividendenrendite Eingezahlter Betrag in 25 Jahren Gesamtsaldo nach 25 Jahren Fonds 1 0 % 150.000 USD 590.000 USD Fonds 2 2.5 % 150.000 USD 864.000 USD

Der Erhalt (und die Wiederanlage) von Dividenden hat deinen Kontostand ohne zusätzlichen Aufwand um rund 274.000 US-Dollar erhöht. Als Dividendenanleger ist es hilfreich, die Auszahlungen bis zum Ruhestand hinauszuzögern, denn dann kann eine zusätzliche Einkommensquelle von Vorteil sein. Bis dahin kannst du mit einem DRIP große Gewinne einfahren. Wenn du es schaffst, 500.000 US-Dollar in einem Fonds mit einer Rendite von 2,5 % anzusparen, sind das 12.500 US-Dollar an jährlichen Auszahlungen.

Noch wichtiger ist, dass es hilft, in Dividend Kings zu investieren, weil du dich in gutem Glauben nicht nur auf die Dividende verlassen kannst, sondern auch damit rechnen kannst, dass sie steigt. Deine Dividendenausschüttung steigt, die Anzahl deiner Aktien nimmt zu und du erhältst höhere Ausschüttungen; das ist ein Kreislauf, in den du gerne einsteigen möchtest.

