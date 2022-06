SDAX: Entscheidende Hürde voraus

Der kleinste Index aus der DAX-Familie SDAX tut sich mit einer entscheidenden Hürde für einen weiteren Folgeanstieg noch schwer, konnte aber in der abgelaufenen Handelswoche zumindest den 50-Tage-Durchschnitt überwinden. Aktuell halten sich Investoren aufgrund des Feiertages noch etwas zurück.

Ab morgen könnte es aber dann wieder in die Vollen gehen, jedoch erst oberhalb der Kursmarke von mindestens 13.975 Punkten dürfte ein Folgeanstieg Aufwärtspotenzial an 14.400 und darüber 14.637 Punkte freisetzen. Ein Ende der Rallye wird spätestens am laufenden Abwärtstrend um 14.740 Zählern erwartet.

Ein gegenläufiges Szenario würde sich beim SDAX erst unterhalb von 13.667 Punkten einstellen, dies wäre mit Verlusten auf 13.450 Punkte und darunter sogar in den Bereich der Verlaufstiefs aus Ende Mai um 13.099 Punkten verbunden. Kurzzeitig scheinen Bullen aber das Spielfeld zu dominieren und drücken weiter aufs Gas.