3 clevere Schachzüge für die Finanzplanung in einem Bärenmarkt

Wichtige Punkte

Ein Notfallfonds nimmt den Druck aus den Schwankungen des Aktienmarktes.

Eine Baisse kann ein guter Zeitpunkt sein, um die Aktien, die du besitzt, zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie deinen langfristigen Zielen und deiner persönlichen Risikotoleranz entsprechen.

Wenn du deine Sparrate erhöhst oder ein zusätzliches Einkommen erzielst, kann das in einem Bärenmarkt viel bewirken.

Es liegt in der menschlichen Natur, handeln zu wollen. Kampf oder Flucht, wie ein altes Sprichwort sagt. Der Gedanke, untätig zu sein und nichts zu tun, scheint also kontraproduktiv. Aber Kaufen und Halten ist bisher eine der besten langfristigen Anlagestrategien gewesen.

Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, mit deinem Geld aktiv zu werden, die nicht zur Welt des Investierens gehören. Hier sind drei Power Moves für deine Finanzplanung, mit denen du dich besser für einen längeren Bärenmarkt wappnen kannst.

1. Stelle sicher, dass du einen ausreichenden Notfallfonds hast

Ein Notfallfonds ist ein liquider Wert, auf den du zurückgreifen kannst, um unerwartete Ausgaben zu bestreiten. Diese Ausgaben können alles Mögliche sein, aber in der Regel handelt es sich um medizinische Notfälle, Haus- oder Autoreparaturen oder um die Aufstockung des Einkommens im Falle eines Arbeitsplatzverlustes.

Es gibt verschiedene Ansichten über die beste Größe eines Notfallfonds. Manche sagen, er sollte die Ausgaben von drei bis sechs Monaten abdecken. Andere sagen, drei bis sechs Monate des Einkommens. Am sichersten ist es jedoch, wenn er dem Einkommen von sechs Monaten entspricht. Denke daran, dass ein Notfallfonds sich auf Bargeld und Bargeldäquivalente bezieht, d.h. der Verkauf von Aktien und Kryptowährungen zur Deckung eines Notfalls zählt nicht.

Es hat viele Vorteile, einen großen Notfallfonds zu haben. Und diese Vorteile werden während einer Baisse oder Rezession noch verstärkt. Psychologisch gesehen nimmt der Notfallfonds den Druck von fallenden Vermögenswerten, weil man nicht befürchten muss, dass man eine großartige Aktie wie Amazon, die 40 % unter ihrem Allzeithoch liegt, verkaufen muss, nur um eine unerwartete Ausgabe zu bezahlen. Wenn jemand voll investiert ist, ist er anfällig für unerwartete Risiken und kann bei fallenden Aktienkursen gestresster sein, weil es wenig Spielraum für Fehler gibt. Ein Notfallfonds nimmt viele dieser Sorgen aus dem Spiel.

2. Erstelle einen Finanzplan

Ein angemessener Notfallfonds kann ein wichtiger Teil deines Finanzplans sein. Ein Bärenmarkt ist der perfekte Zeitpunkt, um deinen Finanzplan zu überdenken. Einer der größten Fehler, den Anleger machen, ist die falsche Aufteilung oder die falsche Gewichtung der Positionen. Eine falsche Zuteilung und Gewichtung kann dazu führen, dass Verluste ungewollt verstärkt werden. Durch die Erstellung eines Finanzplans kann ein Anleger sicherstellen, dass er die richtigen Beträge in die richtigen Bereiche investiert und sich nicht unnötigen Risiken aussetzt.

Auf der anderen Seite könntest du feststellen, dass du eigentlich zu wenig Risiko eingehst und sogar überschüssiges Geld hast, das du einsetzen kannst, wenn der Markt schwächer ist. Schließlich ist ein US-Dollar, der während einer Baisse investiert wird, in der Regel viel wertvoller. Wenn du also sicherstellst, dass du das richtige Maß an Risiko trägst, kann das ein guter Weg sein, um versteckte Werte in deinem Finanzplan freizulegen.

3. Erhöhe deine Sparquote

Ein wichtiger Teil jedes Finanzplans ist die Sparquote – sowohl für den Ruhestand als auch für ein normales Maklerkonto. Wenn du deine Ausgaben einschränkst und deine Sparquote erhöhst, kannst du deinen Finanzplan flexibler gestalten und sogar mehr Kaufkraft freisetzen, die du in Zeiten relativ niedriger Aktienkurse einsetzen kannst.

Eine weitere Möglichkeit, deine Sparquote zu erhöhen, besteht darin, deine Ausgaben einzuschränken und eine Nebenbeschäftigung aufzunehmen. Das ist nicht für jeden geeignet. Aber vor allem für Menschen mit weniger Verantwortung und etwas mehr Freizeit kann ein Nebenjob eine gute Möglichkeit sein, sich weiterzubilden, etwas Neues zu lernen und das Einkommen zu steigern, das in einer Baisse opportunistisch eingesetzt werden kann.

Es ist wichtig, dass du bei der Erhöhung deiner Sparrate nicht ins Market Timing verfällst. Markt-Timing bedeutet, aktiv zu versuchen, Aktien niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Eine höhere Sparquote bedeutet, dass du deine Ausgaben einschränkst oder dein Einkommen erhöhst, damit du mehr Aktien deiner Lieblingsunternehmen kaufen kannst. Anders ausgedrückt: Es ist einfach eine aufgeschobene Belohnung und die Erkenntnis, dass es eine gute Idee ist, während einer Baisse zu kaufen.

Übernimm die Kontrolle über dein finanzielles Wohlergehen

Die Nervosität an der Börse zu lindern, indem du an einem Finanzplan arbeitest oder einen Nebenjob annimmst, kann eine viel bessere Nutzung der nervösen Energie sein, als zu viel an deinem Aktienportfolio herumzubasteln. Zeit ist das beste Mittel für Aktien, die stark gefallen sind. So verlockend es auch sein mag, alles zu verkaufen und sich aus dem Staub zu machen, so ist es doch eine der schlechtesten Entscheidungen, die ein Anleger in einem Bärenmarkt treffen kann.

Trotzdem fühlt man sich während eines Ausverkaufs an der Börse leicht hilflos, deshalb ist es wichtig, Wege zu finden, um deine finanzielle Gesundheit zu stärken. Der Aufbau eines großen Notfallfonds, die Feinabstimmung deines Finanzplans und die Erhöhung deiner Sparquote sind drei Möglichkeiten, wie du deine Finanzen besser im Griff haben kannst und dich für den späteren Erfolg rüsten kannst.

