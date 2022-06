Amazon.com: Gegenbewegung gestartet - Long-Chance!

Zweifelsfrei profitierte die Amazon-Aktie nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie vom Onlineboom und erreichte in der Spitze in 2021 einen Wert von 188,65 US-Dollar. Allerdings hatte sich schon zuvor eine Trendwende in Form einer Seitwärtsbewegung abgezeichnet, die immensen Kursgewinne wurden in einem beispiellosen Crash zu Beginn dieses Jahres abgebaut, sodass das Wertpapier von Amazon nun wieder in einem fairen Kursbereich notiert. Die Horizontalunterstützung um 101,00 US-Dollar hat dabei ganze Arbeit geleistet, die beschriebene Gegenbewegung zeigt sich sehr solide.

Schnell rein, schnell raus

Auf Sicht der nächsten Tage dürfte sich weiteres Kurspotenzial bei Amazon.com in den Bereich von 128,99 US-Dollar entwickeln, darüber an die Ende April gerissene Kurslücke zwischen 130,75 und 140,30 US-Dollar. Spätestens an der einstigen Unterstützung der vorausgegangenen Seitwärtsphase und jetzt Widerstand sollten wieder Gewinnmitnahmen erfolgen, an dieser Stelle endet auch diese Handelsidee. Ein Kursrutsch unter der aktuellen Jahrestiefs würde dagegen weiteres Korrekturpotenzial auf 81,30 US-Dollar freisetzen.