GROSSBRITANNIEN-JOHNSON:Johnson berät nach überstandenem Votum mit Kabinett weitere Arbeit

London (Reuters) - Nach dem überstandenen Misstrauensvotum in seiner eigenen Partei berät der britische Premierminister Boris Johnson an diesem Dienstag mit dem Kabinett über die weitere Arbeit.

"Dies ist eine Regierung, die das leistet, was den Menschen in diesem Land am meisten am Herzen liegt", erklärte der Konservative am Morgen vor der Kabinettssitzung. "Wir stehen auf der Seite hart arbeitender Briten und werden mit der Arbeit fortfahren." Er werde das Treffen nutzen, um seine Pläne für die kommenden Wochen darzulegen. Dabei gehe es unter anderem um eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Polizeiarbeit sowie um neue Richtlinien zur Senkung der Kosten für die Kinderbetreuung.

Am Montagabend war der Antrag einer Reihe konservativer Politiker, Johnson das Misstrauen auszusprechen, gescheitert. 211 der 359 Tory-Abgeordneten sprachen ihm das Vertrauen aus - das sind 59 Prozent. Allerdings stimmten 148 dafür, dem Parteichef und Premierminister das Misstrauen auszusprechen. Johnson gilt dadurch als angeschlagen. Er war bereits wegen Verstößen gegen strikte Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie unter Druck geraten.