Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Ukraine / Macrons Vorschlag

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Ukraine / Macrons Vorschlag:

"Indem Macron noch immer eine Gesichtswahrung für Putin fordert, wirft er sich hinter einen längst abgefahrenen Zug. Die Europäerinnen und Europäer wissen es besser. Sie erkennen Putin inzwischen als den, der er ist und sein will. Putin schickt derzeit Woche für Woche Zehntausende, die ohne ihn noch leben würden, ins Grab. Den Schlächtern von Butscha verlieh er Medaillen. Derzeit lässt er Weizensilos bombardieren. Er will maximales Leid für Millionen: Teuerung, Hunger, Flüchtlingsströme. Seit 1945 hat in Europa niemand so viele Verbrechen in so kurzer Zeit begangen wie er. Dieser Mann muss vor Gericht, je eher, desto besser. Die in der nachfolgenden Haft liegende Demütigung wird man ihm weder ersparen können noch ersparen wollen."/al/DP/he