Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' Diskussion über steigende Spritpreise

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" Diskussion über steigende Spritpreise:

"Der Vorschlag, man möge doch Krisen- oder Übergewinne besteuern, öffnet der Willkür Tür und Tor, wenn der Staat plötzlich entscheidet, welche Gewinne angemessen und welche übermäßig sind. An den Gewinnen, die der Impfstoffhersteller Biontech in der Corona-Krise macht, stört sich der Staat auch - aus guten Gründen - nicht. Sinnvoller wäre es daher auch, den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt anzuheizen. Hier kann die Politik vom Strommarkt lernen: Für den Wettbewerb gab es einen gewaltigen Schub, als die Politik die Stromkonzerne zur Abspaltung der Netze, zwang. Shell und Co. zur Abspaltung der Tankstellenketten zu zwingen, wäre ein vergleichbarer Schritt. Der Staat muss die Kumpanei der Konzerne zulasten der Verbraucher knacken."/al/DP/he