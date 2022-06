Chinesischer Internetsektor: Bodenbildung, Rallysignal

KraneShares CSI China Intern - WKN: A1XD7C - ISIN: US5007673065 - Kurs: 33,930 $ (Nasdaq Basic)

Ich beobachte den KranesShares CSI China Internet Index (KWEB).

KWEB bildet den CSI Overseas China Internet Index nach, der aus in China ansässigen Unternehmen besteht, deren Hauptgeschäft oder Geschäfte auf das Internet und internetbezogene Technologien ausgerichtet sind. Der Index ist nach Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst öffentlich gehandelte Wertpapiere, die entweder an der Hong Kong Stock Exchange, NASDAQ Stock Market oder New York Stock Exchange gehandelt werden.

Seit Mitte März dieses Jahres hat sich ein charttechnischer Boden ausgebildet. Erwartet wird eine mittelfristige Erholung mit Zielmarken bei 39 und 44 USD. S. Prognoseskizze mit dickem schwarzen Prognosepfeil anbei.

Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

KraneShares CSI China InternKraneShares CSI China Intern2

Nutzerumfrage 2022: Helfen Sie uns, uns zu verbessern Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.

Mit Ihrer Hilfe möchten wir Guidants noch besser machen. Daher laden wir Sie herzlichst zu unserer Nutzerumfrage ein. Mit Ihrer Teilnahme können Sie dafür sorgen, dass wir noch nutzerfreundlicher, intuitiver und praktischer werden. Ihre Angaben bleiben natürlich anonym. Wir danken Ihnen im Voraus fürs Mitmachen. Als weiteres Goodie verlosen wir unter allen Teilnehmenden insgesamt 25 x ein 3-Monatsabo für einen Premium-Service Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Hier geht's zur Umfrage

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der BörseGo AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)