DGAP-News: GREENFORCE FUTURE FOOD AG: Greenforce gewinnt Ferry Kamp als Chief Strategy & Growth Officer

Emittent / Herausgeber: GREENFORCE FUTURE FOOD AG / Schlagwort(e): Personalie

GREENFORCE FUTURE FOOD AG: Greenforce gewinnt Ferry Kamp als Chief Strategy & Growth Officer



08.06.2022 / 11:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Greenforce gewinnt Ferry Kamp als Chief Strategy & Growth Officer Das Foodtech Start-Up GREENFORCE erweitert sein C-Level und schafft die neue Position des Chief Strategy & Growth Officers. Die Position wird ab sofort von Ferry Kamp, Experte für strategisches Unternehmenswachstum und nachhaltige Markenentwicklung, besetzt. München, 8. Juni 2022 – Nachdem GREENFORCE im ersten Quartal bereits Katharina von Platen als Chief Financial Officer an Bord holte, erweitert das vegane Foodtech Start-Up aus München im zweiten Quartal seine C-Level Ebene weiter. Kamp soll federführend dafür zuständig sein, das Markenwachstum national und international noch weiter zu steigern und die langfristige Markenausrichtung nachhaltig und strategisch zu optimieren. Kamp hielt über 20 Jahre verschiedene, internationale Führungspositionen beim britischen Konsumgüterkonzern Unilever inne. Dort war er vorwiegend in den Bereichen Einzelhandel und Foodservice in Europa und Asien-Pazifik tätig und trieb innovative, nachhaltige und digitale Markenausrichtungen für große globale und kleinere lokale Lebensmittelmarken voran. Als Vice President Innovation bei Startupbootcamp optimierte er seine Expertise in der Entwicklung von Innovationsprogrammen sowohl für Start-Ups als auch für globale FMCG-Unternehmen. Zuletzt war Kamp bei The Meatless Farm als Global Chief Marketing Officer beschäftigt, wo er maßgeblich für die Entwicklung einer zielgerichteten Markenstrategie für die internationale Expansion verantwortlich zeichnete. „Ich freue mich sehr, ab sofort bei einem der am schnellsten wachsenden Foodtech Unternehmen in Europa tätig zu sein. Ich sehe für GREENFORCE ein immenses Potential, sich durch ihr einzigartiges Konzept zu einem weltweit führenden Anbieter für pflanzliche Ernährungslösungen zu entwickeln. Mein persönliches Ziel ist es, den Wandel der Lebensmittelindustrie hin zu einer mehr und mehr pflanzlich basierten Ernährung verstärkt voranzutreiben. Damit pflanzliche Ernährung für unsere Gesellschaft alltäglich werden kann, braucht es köstliche Produkte auf dem Markt, die tatsächlich besser für die Gesundheit sind, sich durch ein vielfältiges Angebot auszeichnen und insbesondere preislich für die breite Masse zugänglich sind. Für diese Entwicklung sind darüber hinaus Unternehmen, die sich für eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfungskette für alle Stakeholder einsetzen, ein essentieller Faktor. Unternehmen wie GREENFORCE.“ kommentiert Ferry Kamp seine Ernennung zum Chief Strategy & Growth Officer. Hannes-Benjamin Schmitz, Vorstand und Co-CEO ergänzt: „Wir sind sehr glücklich über den personellen Zuwachs, der unser C-Level auf eine noch erfahrenere Ebene befördert. Mit Ferry Kamp gewinnen wir über 25 Jahre fundierte Kompetenz in einschlägigen Bereichen. Ich bin überzeugt davon, dass GREENFORCE durch seinen Einsatz noch erfolgreicher wird und unser nationales und internationales Markenwachstum durch strategische Optimierung positiv beeinflusst wird. Wir müssen weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu schaffen, wie entscheidend eine pflanzenbasierte Ernährung für die Zukunft unserer Erde ist.“ Über GREENFORCE: GREENFORCE ist ein veganes Food-Tech-Unternehmen und entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2020 nachhaltige Fleisch-, Fisch-, Ei- und Milch-Alternativen. Als klarer Innovationsmotor für die Lebensmittelbranche forscht das Unternehmen bereits seit mehr als acht Jahren an pflanzlichen Proteinen und verfügt über fundiertes Know-How in der Ernährungswissenschaft. Alle Produkte sind zu 100 Prozent vegan und werden in Deutschland hergestellt. Qualität und Nachhaltigkeit stehen für das Unternehmen im Fokus. Das vegane Foodtech Start-Up ist klimaneutral, setzt auf eine grüne Logistik und kompensiert CO2-Emissionen vollständig durch wirkungsvolle Klimaschutzprojekte. GREENFORCE beschäftigt mittlerweile knapp 80 Mitarbeitende und hat damit seine Unternehmensgröße innerhalb der letzten 12 Monate um 470% Prozent gesteigert. Das Produktportfolio umfasst aktuell über 50 Produkte. Mit seiner Omni-Channel-Strategie verfolgt das Unternehmen die Vision, durch inspirierende und nachhaltige Food-Innovationen die Erde zu erhalten. Die diversifizierte Mischung von Absatzkanälen ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Die veganen Easy-to-Mix-Produkte in Pulverform vertreibt GREENFORCE bereits sehr erfolgreich im E-Commerce, zusätzlich im Lebensmitteleinzelhandel mit bislang rund 10.000 Verkaufsstellen. Darüber hinaus sind auch Frische-Produkte im Supermarkt-Kühlregal erhältlich. Weitere Informationen unter: www.greenforce.com Pressekontakt Marie Bund

Senior PR & Communications Manager

E-Mail: mbu@greenforce.com

Tel: 089 413 259 084

Ferry Kamp, Chief Strategy & Growth Officer

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.