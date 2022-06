USA-B-RSE-REGULIERUNG:Insider - US-Börsenaufsicht verschärft Regeln für Brokerhäuser

Washington/New York (Reuters) - Die US-Börsenaufsicht SEC will Insidern zufolge den Wettbewerb unter Brokerhäusern stärken und Kleinanlegern zu besseren Konditionen bei Aktiengeschäften verhelfen.

Behördenchef Gary Gensler werde am Mittwochabend seine Pläne hierzu vorstellen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Kern der Reform sei ein Wettstreit unter Handelshäusern um jeden Auftrag von Kleinanlegern. Die Broker müssten die Kauf- oder Verkaufsorders an Auktionen weiterleiten, die von Börsen oder anderen Handelsplätzen organisiert werden. Dort würden dann Marktteilnehmer um den besten Deal wetteifern. Ein Sprecher der SEC wollte sich zu diesem Thema nicht äußern.

Bislang können Broker Aufträge von Kleinanlegern direkt an große Handelshäuser weiterleiten, die diese Orders abwickeln, sofern der Preis mindestens genauso gut ist wie der offizielle Börsenkurs. SEC-Chef Gensler hat dies in der Vergangenheit als Hemmnis für freien Wettbewerb kritisiert.

Die Reform diene außerdem dazu, die Praxis des sogenannten Payment-for-Order-Flow (PFOF) zu hinterfragen, sagten die Insider. Dabei erhalten Broker als Gegenleistung für die Weiterleitung von Aufträgen an große Handelshäuser von diesen Rabatte oder Zahlungen. Regulierer befürchten daher, dass Orders nicht an diejenigen weitergeleitet werden, die die besten Kurse bieten, sondern die höchsten Rückvergütungen. In die Schlagzeilen geriet PFOF mit dem Aufstieg der Trading-App Robinhood, die vor allem von jungen Kleinanlegern genutzt wird. Deren Aktie war am Dienstag abgerutscht, nachdem das "Wall Street Journal" über die SEC-Pläne berichtet hatte.

Für Robinhood und andere Online-Broker wie E*Trade fiele mit dieser Reform ihre Haupteinnahmequelle weg. Die Änderungen könnten auch das Geschäftsmodell großer Handelshäuser durcheinanderwirbeln. Für sie ist es bislang lukrativer, Aufträge von Kleinanlegern über ihre internen Handelsplattformen statt über die Börse abzuwickeln, weil sie dort im Wettbewerb mit anderen Brokern oder institutionellen Investoren stehen.

Dave Lauer, Chef des Online-Anlageberaters Urvin Finance, begrüßte die geplanten Reformen. "Dies könnte dabei helfen, das außerbörsliche Oligopol aufzubrechen, dass den Markt zu lange kontrolliert hat."