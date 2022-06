Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu EU-Ladekabel-Standard

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu EU-Ladekabel-Standard:

"Am größten aber ist der Effekt auf die Umwelt. Rund 1000 Tonnen Elektroschrott könnten jährlich eingespart werden, betont die EU-Kommission. Die neue Richtlinie verringert den ökologischen Irrsinn zumindest um ein Stück. Dass damit mögliche Innovationen ausgebremst werden, ist in puncto Ladekabel ein vorgeschobenes Argument - zu gering sind die Unterschiede. Wahre Innovation findet in den Handys selbst statt. Für die EU ist das Einheitskabel ein Erfolg."/al/DP/jha