Weltwirtschaft: OECD schraubt globale Wachstumsprognose für 2022 deutlich nach unten - Generalsekretär sieht jedoch keine Gefahr der "Stagflation"

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognose für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden Jahr deutlich nach unten geschraubt. Statt mit bislang 4,5 Prozent wird nun nur noch mit einem Wachstum von 3 Prozent gerechnet, so die OECD am Mittwoch in Paris. Für das kommende Jahr wird ein Wachstum von 2,8 Prozent statt wie bislang prognostiziert von 3,2 Prozent erwartet. Die Inflation werde zudem in Folge des Krieges höher ausfallen und länger andauern als bislang angenommen, sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann.

"Die höheren Rohstoffpreise treffen Länder in aller Welt, sie verstärken den Inflationsdruck, schmälern die realen Einkommen und Ausgaben und bremsen so die Erholung", so Cormann. "Diese Konjunkturverlangsamung ist direkt Russlands unprovoziertem und durch nichts zu rechtfertigendem Angriffskrieg zuzuschreiben." Dieser schmälere weltweit die realen Einkommen, das Wachstum und die Beschäftigungsaussichten. OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone nannte die Aussichten ernüchternd. "Russlands Angriff auf die Ukraine kommt die Welt bereits jetzt teuer zu stehen." Wie teuer genau und wie die Lasten verteilt werden – das hänge stark von den Entscheidungen der Politik und der Bürger ab. "Hungersnöte dürfen wir um keinen Preis akzeptieren."

Für Deutschland sagt die OECD für 2022 ein Wirtschaftswachstum von 1,9 Prozent und für 2023 von 1,7 Prozent voraus. Der Krieg und das Ölembargo gegen Russland beeinträchtigten die Erholung. Der Inflationsanstieg schwäche die Kaufkraft, wodurch die Belebung des privaten Verbrauchs gedämpft werde. Die erhöhte Unsicherheit, der starke Anstieg der Energiepreise und neue Materialengpässe beeinträchtigten etliche Branchen sowie Privatinvestitionen und Exporte. Förderprogramme zur Abfederung der steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreise müssten zielgenau auf bedürftige Haushalte und Unternehmen ausgerichtet werden, riet die OECD.

Droht das Szenario einer Stagflation?

Der Generalsekretär der OECD sagte, dass es trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds unwahrscheinlich ist, dass die Weltwirtschaft auf eine Phase der Stagflation zusteuert – in der eine Wirtschaft neben einer stagnierenden Nachfrage wie in den 1970er Jahren eine hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit erlebt.

„Wir sehen einige Parallelen zu den Erfahrungen in den 1970er Jahren, aber wir verwenden den Begriff Stagflation nicht, wir glauben nicht, dass es der richtige Begriff ist, um zu beschreiben, was wir jetzt in der Weltwirtschaft beobachten“, sagte Cormann gegenüber dem Nachrichtendienst CNBC.

„Im Wesentlichen haben die meisten Länder vier Quartale mit sehr starkem Wachstum durchlaufen, und ja, wir haben Inflation, wir erwarten, dass die erhöhte Inflation länger anhalten wird, aber wir erwarten, dass sie in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 bis Ende 2023 nachlässt“, fügte Cormann hinzu.

onvista/dpa-AFX/reuters