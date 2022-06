Wirtschaftsminister Habeck bei Energiekonferenz in Jordanien

AMMANN (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nimmt an diesem Mittwoch an einer Energiekonferenz in Jordanien teil. Der "MENA Europe Future Energy Dialogue (MEFED)" wird von der jordanischen und der deutschen Regierung gemeinsam organisiert, Habeck will die Veranstaltung mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit eröffnen. Themen sind nach offiziellen Angaben der Ausbau erneuerbarer Energien und der Wasserstoff-Infrastruktur sowie gemeinsame Klimaschutz-Vorhaben./hrz/DP/jha