DGAP-News: Euroboden erhält Baurecht für Düsseldorfer Wohnquartiersprojekt

09.06.2022 / 09:30

Grünwald, den 09.06.2022

Pressemitteilung

Euroboden erhält Baurecht für Düsseldorfer Wohnquartiersprojekt - Relevante Werte durch Bauvorbescheid geschaffen – stille Reserven erhöht - Wohnungsbau mit rund 12.800 m² Bruttogeschossfläche vorgesehen - Projekt mit ca. 90 Mio. Euro geplantem Umsatzvolumen Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden hat für sein Düsseldorfer Wohnquartiersprojekt den positiv beschiedenen Bauvorbescheid erhalten und somit einen wichtigen operativen Meilenstein erreicht. Euroboden plant im beliebten und aufstrebenden Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim auf einem mehr als 9.000 Quadratmeter großen Gelände den Bau von ca. 150 Wohnungen mit einer oberirdischen Bruttogeschossfläche von rund 12.800 Quadratmetern. Das Projekt hat ein geplantes Verkaufsvolumen von ca. 90 Millionen Euro. Das Vorhaben befindet sich unweit des Grafenberger Walds und des Naherholungsgebiets Morper Bachtal. Der Standort im Stadtteil Gerresheim verfügt über eine sehr gute Anbindung an die Düsseldorfer Innenstadt, in direkter Nachbarschaft sind Parks und Nahversorgungsangebote. Auf der Liegenschaft befindet sich momentan eine leer stehende Büroimmobilie, die zur Wohnnutzung umgebaut werden soll. Darüber hinaus ist der Neubau von vier Wohngebäuden geplant, die sich durch eine hohe ökologische Qualität auszeichnen werden. Dazu gehören die Bauweise nach KfW-55-Standard sowie Photovoltaikelemente und eine Begrünung auf den Dachflächen. Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: „Mit dem Baurecht für unser Projekt in Düsseldorf haben wir den Wert der Liegenschaft deutlich gesteigert. Mit dem Projekt nutzen wir das Potenzial von Düsseldorf als eines der führenden Wirtschaftszentren in Deutschland mit großer Nachfrage nach modernem Wohnraum. Es sind solche Projektfortschritte, die unsere operative Stärke untermauern und uns für die weitere Geschäftsentwicklung optimistisch bleiben lassen. Mit unserem Fokus auf Wohnen in deutschen Metropolen und unseren architektonisch und qualitativ außergewöhnlichen Projekten treffen wir weiterhin auf einen hohen Bedarf.“



