EUROSTOXX50 - Heutiger Leitzinsentscheid triggert Abverkauf

EURO STOXX 50 - WKN: 965814 - ISIN: EU0009658145 - Kurs: 3.724,45 Pkt (STOXX)

EZB beendet Anleihenkäufe und erhöht Leitzins im Juli. Wie erwartet beendet die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Anleihenkäufe zum 1. Juli. Beim Zinsentscheid im kommenden Monat soll dann der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden. Es handelt sich um die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2011. Weitere Zinserhöhungen sollen folgen.

Verbal hatten Vertreter der EZB den Markt auf die Umstellung der europäischen Geldpolitik vorbereitet. Was heute verkündet wurde, war eigentlich keine Überraschung. Dennoch knicken die Aktienkurse deutlich ein. Bemerkenswert.

Der europäische Leitindex konnte in den zurückliegenden Handelstagen seine rot gestrichelte mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 3.780 Punkten leicht nach oben passieren. An dem nachgeschalteten Widerstand bei 3.830 Punkten blieb der Kurs aber bereits hängen. Mit dem heutigen Abverkauf wird ein Fehlausbruch wahrscheinlich. Es besteht die Gefahr, dass der Index wieder in Richtung der wichtigen Unterstützung bei 3.395 Punkten abrutschen könnte. Es sei denn, der heutige sehr schwache Tag erweist sich als Ausrutscher und die Kurse können recht schnell wieder anziehen. Unter 3.830 Punkten ist der Eurostoxx50 tricky. Steigt der Index überzeugend dynamisch über 3.850 Punkte, würde das ein neues Kaufsignal aktivieren.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)