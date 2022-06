KI – ein Anlagetrend für die Zukunft

Werbung

Wenn es um Zukunftstrends geht, fällt regelmäßig das Stichwort „Künstliche Intelligenz“. Was hat es damit auf sich und wie können Anlegerinnen und Anleger dieses spezielle Thema am besten in ihr Depot bringen?

Den 11. Mai 1997 wird der einstige Schachweltmeister Garri Kasparov wohl nie vergessen. Im Spiel gegen das Computerprogramm „Deep Blue“ warf er das Handtuch, nachdem die Maschine in der zweiten Partie den für Kasparov völlig überraschenden 36. Zug gemacht hat, der ihn völlig aus dem Konzept brachte. Im Jahr zuvor hatte er Deep Blue noch geschlagen.

Inzwischen sind 25 Jahre vergangen, währenddessen sich sehr viel getan hat. Die Rechenleistung von Computern und die Speicherkapazitäten stiegen in immer neue Höhen. Gleichzeitig kam eine immer größere Flut an strukturierten und unstrukturierten Daten aus allen möglichen Bereichen auf. Neuronale Netze, die dem Nervensystem nachempfunden sind, wurden zu selbst lernenden Algorithmen weiterentwickelt, die Gesichter erkennen, Texte übersetzen und Telefonate beantworten können. Die Datenmenge erforderte intelligente Algorithmen, um die gewaltigen Mengen überhaupt noch bewältigen zu können.

Künstliche Intelligenz (KI) prägt heute bereits viele Zukunftsbereiche

Die schiere Masse verfügbarer Daten führte dazu, dass Maschinen klare Muster erkannten und sehen, lesen und sprechen lernten. Dies ermöglichte es dann, spezifische Probleme zu lösen – von Anwendungen wie Bilderkennung, Produktempfehlungen, Sprachassistenz und Übersetzungen bis hin zum Aufdecken von Kreditkartenbetrug und dem Erkennen von Schadsoftware. Diese und andere Funktionen verbergen sich schon heute in vielen Produkten, Prozessen und Dienstleistungen von Unternehmen verschiedenster Branchen von der klassischen Industrie über Hard- und Software bis hin zur Finanzbranche.

Und in der Medizin erstaunen Algorithmen, die anhand von Handyfotos Hautkrebs diagnostizieren und damit selbst erfahrenen Ärztinnen und Ärzten Konkurrenz machen. Die meisten Unternehmen haben sich bereits über KI-Anwendungen neue Einnahmequellen erschlossen oder sind gerade dabei, dies zu tun.

KI prägt bereits viele Bereiche unseres Lebens · Quelle: deka

Letztlich könnte Künstliche Intelligenz die Art und Weise verändern, wie Entscheidungen getroffen werden. KI-basierte Anwendungen stehen dabei trotz hoher Zuwächse immer noch am Anfang. Und genau deshalb besteht großes Potenzial für die Zukunft. Mit der Zeit könnte sich KI als eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts erweisen.

Pioniere und Gewinner versammelt in Deka-Künstliche Intelligenz

Die Möglichkeiten der KI hat die Finanzbranche schon vor mehreren Jahren erkannt. Daher bieten sich am Aktienmarkt Chancen für Anlegerinnen und Anleger, die frühzeitig positioniert sind. Eine einfache Möglichkeit zur Investition in Unternehmen, die KI nutzen oder davon profitieren, ist der Fonds „Deka-Künstliche Intelligenz“. Besonders relevant sind dabei das umfangreiche Knowhow sowie die detaillierten Analysen des Fondsmanagements, was bei speziellen Anlagethemen wie KI unabdingbar ist. Das erfahrene Team filtert die Unternehmen nach Wachstumsfaktoren und Geschäftsmodellen, um Ideen zu erkennen, die sich auf Dauer durchsetzen, und passt die Investments dynamisch an die jeweilige Marktsituation an.

Der Schwerpunkt liegt auf einer branchenübergreifenden Auswahl an Firmen, die von KI-Anwendungen profitieren, indem sie Produkte und Dienstleistungen verbessern, Abläufe optimieren oder Kosten senken und sich so Wettbewerbsvorteile sichern. Zudem wird auf Unternehmen gesetzt, die KI-Anwendungen bereitstellen, etwa Automatisierung, Beratung und Software. Und schließlich sind Firmen enthalten, die zur Infrastruktur beitragen: von Kamerasystemen, Sensoren und Mikrofonen bis hin zu Computerchips und Rechenzentren. Drei prominente Positionen im Fonds sind Salesforce, Adobe und BlackRock. Ebenfalls vertreten ist Amazon, wo KI längst bei Robotern in der logistischen Abwicklung eingesetzt wird.

Schwerpunkte der Anlage im Fonds · Quelle: deka

Chancen und Risiken – eine Anlagestrategie mit Weitblick und breiter Streuung

Die vergangenen Monate zeigten auch beim Thema KI, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Die Korrektur bei Technologiewerten hat im Fonds ebenfalls ihre Spuren hinterlassen. Anlegerinnen und Anleger sollten stets bedenken, dass Investmentfonds Wertschwankungen unterliegen die sich negativ auf den Wert ihrer Anlage auswirken können.

Das reduzierte Kursniveau und die damit verbundenen, herabgesetzten Zukunftserwartungen könnten allerdings auch eine gute Einstiegschance für langfristige Anlegerinnen und Anleger sein. Dabei besteht die Möglichkeit zur regelmäßigen Anlage als Sparplan, bei dem Anteile im Zeitablauf zum rechnerischen Durchschnittskurs erworben werden (Cost-Average-Effekt).

Angesichts der langfristigen Wachstumsaussichten von KI könnten sowohl die im Fonds vertretenen Pioniere in Marktnischen als auch etablierte Konzerne profitieren – und mit ihnen Anlegerinnen und Anlegern im globalen Fondsportfolio.

Fazit

Künstliche Intelligenz hat sich vom Nischenthema zum Zukunftstrend entwickelt. Weder im Alltag noch in der Mehrheit aller Unternehmen führt heute ein Weg an selbst lernenden Algorithmen vorbei. Es entstehen neue Anwendungsfelder und die Nachfrage für Produkte und Dienstleistungen, die KI ermöglichen, wächst stetig. Deshalb kann es für Anlegerinnen und Anleger interessant sein, proaktiv auf die bereits beginnende KI-Revolution zu setzen, statt sich von der Zukunft überraschen zu lassen. Im Fonds sind sorgfältig ausgewählte Unternehmen enthalten, die diese Technologie der Zukunft vorantreiben und potenziell davon profitieren. Auf diese Weise wird aus dem bloßen Investment ein besonderes, umfassenderes „Sinnvestment“: Innovative Geschäftsmodelle werden gefördert und notwendiges Kapital für den Fortschritt bereitgestellt.

Nur eines dürfte so schnell nicht erreichbar sein, was in gewisser Weise auch beruhigend ist: die Vision, dass die KI menschliche Intelligenz ersetzt. Nach wie vor ist Künstliche Intelligenz auf Bereiche beschränkt, die relativ festen Regeln in einer stabilen Umwelt folgen. Von wirklichem „Denken“, dem Hinterfragen der Ergebnisse außerhalb der vorgegebenen Parameter oder der Fähigkeit zum Lösen komplexer Probleme ist KI (noch) weit entfernt.

Auf Spezialgebieten ist und bleibt die KI aber definitiv dem Menschen weit überlegen. Das bringt uns zurück zu Garri Kasparov. Er gelangte zur Schlussfolgerung, dass künstliche und menschliche Intelligenz vereint werden sollten: „Die Zukunft liegt darin, Wege zu finden, menschliche und maschinelle Intelligenz zu kombinieren, um Dinge zu erreichen, die sie nicht alleine tun könnten.“

