Okta: Kurzfristig auf der Long-Seite

Insgesamt wird der Okta-Aktie nach dem Kursverfall aus Anfang dieses Jahres eine weitere Erholungsbewegung eingeräumt, diese dürfte aber erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 113,32 US-Dollar starten und schließlich an die einstige Hürde von grob 141,85 US-Dollar aufwärts reichen. Kurzfristig ergibt sich aufgrund der ausgebliebenen zweiten Kaufwelle daher noch Aufwärtspotenzial. Unterhalb von 80,00 US-Dollar würden allerdings empfindliche Abschläge in den Bereich von 74,58 US-Dollar drohen, der vorläufige Boden wäre dann natürlich obsolet.

Insgesamt verfolgte Okta einen stabilen Aufwärtstrend, nach Ausbruch der Corona-Pandemie zogen die Notierungen unfassbar an und markierten bei 294,00 US-Dollar Mitte Februar letzten Jahres ihren vorläufigen Höhepunkt. Im Dezember setzt eine sukzessive Schwächephase ein, Anfang dieses Jahres wurde schließlich die markante Unterstützung von 200,00 US-Dollar gebrochen und führte geradewegs in den Bereich von 80,00 US-Dollar abwärts. Dort angekommen startete Okta vor gut drei Wochen eine technische Gegenbewegung und konnte in einem ersten Schritt an 111,35 US-Dollar zulegen. Bislang fällt diese Bewegung allerdings nur zweiwellig aus, weshalb noch eine weitere Kaufwelle erwartet werden kann.

Fazit:

Um von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Tests der einstigen Horizontalunterstützung bei 141,85 US-Dollar zu profitieren, sollten Investoren erst einen nachhaltigen Ausbruch über die jüngsten Verlaufshochs sowie den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 113,32 US-Dollar abwarten. Bei Interesse könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD51HF zum Einsatz kommen und birgt am Ende eine Renditechance von 100 Prozent. Rechnerisches Ziel läge in diesem Fall bei 5,07 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 102,40 US-Dollar gemessen am Basiswert vorläufig nicht überschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,39 Euro ableiten. Aufgrund der hohen Volatilität in dem Wertpapier sollten sich nur sehr erfahrene Händler an die Handelsidee trauen.