Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Zinspolitik der EZB

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Zinspolitik der EZB:

"Wenn der EZB-Rat an diesem Donnerstag zusammenkommt, um über die weitere Zinspolitik zu entscheiden, ist rasches und spürbares Handeln überfällig: Am klügsten wäre es, wie zuletzt in den USA die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte nach oben zu schrauben. Das wäre ein klares Signal, dass die Zentralbank endlich gewillt ist, der ausufernden Inflation entgegenzutreten. Doch es ist zu befürchten, dass sich Lagarde für eine Politik kleinstmöglicher Schritte entscheidet, es also bei 0,25 Prozentpunkten im Juli belässt, um im Herbst noch einmal in gleicher Höhe draufzusatteln."/DP/jha