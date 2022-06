Scholz nennt kein Datum für digitalen Personalausweis-Antrag

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz ist dafür, die Beantragung eines Personalausweises rasch online möglich zu machen - ein Datum dafür will er aber lieber nicht nennen. "Das möchte ich nicht so laut sagen, weil ich ja die Abläufe kenne in Deutschland", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag auf der Digitalmesse re:publica in Berlin. "Aber wir werden das hier mit größter Geschwindigkeit vorantreiben", versprach er. Am Ende werde es wohl ein Gesetz geben müssen, das ein Datum vorschreibe.

Scholz berichtete, er selbst habe am Donnerstag erst einen neuen Personalausweis und einen neuen Pass beantragt - "offline", wie er betonte. "Da bin ich vorbeigefahren, das ging nicht anders", sagte er mit einem Lachen./tam/DP/jha