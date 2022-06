DEUTSCHLAND-SIEMENS-WITRICITY:Siemens investiert 25 Mio Dollar in kabelloses Laden für E-Autos

München (Reuters) - Siemens will mit der Beteiligung an einem Start-up in den USA das kabellose Laden von Elektroautos voranbringen.

Der Münchner Technologiekonzern steckt 25 Millionen Dollar in die 2007 gegründete WiTricity und bekommt dafür eine Minderheitsbeteiligung, wie die Siemens-Sparte Smart Infrastructure am Donnerstag im schweizerischen Zug mitteilte. Die Firma aus Watertown bei Boston im Bundesstaat Massachusetts verfügt über eine Technologie, mit der Elektrofahrzeuge - etwa auf Parkplätzen - ohne Ladekabel einfach über eine im Boden montierte Platte aufgeladen werden können. Diese tauscht über ein Magnetfeld Energie mit einer Empfänger-Spule an der Unterseite des Autos aus.

Siemens e-Mobility will solche Lademöglichkeiten mit einer Lizenz von Witricity künftig auch selbst anbieten. Der Konzern veranschlagt das Marktvolumen für kabelloses Laden von E-Autos allein in Nordamerika und Europa bis 2028 auf zwei Milliarden Dollar. Witricity hat bereits Projekte mit mehreren Autobauern am Laufen. Zu den Finanziers des Unternehmens gehören Toyota und Mitsubishi.