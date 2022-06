DEUTSCHLAND-CDU-GR-NE:CDU und Grüne einigen sich auf Koalition in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (Reuters) - Knapp vier Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und Grüne auf die Bildung einer Landesregierung verständigt.

Der zwischen beiden Parteien verabredete Fahrplan sehe vor, dass die Delegierten auf ihren jeweiligen Parteitagen am 25. Juni 2022 über den Koalitionsvertrag beraten werden, teilten die beiden Parteien am Freitag mit. "Bei Zustimmung der Gremien soll die Wahl des Ministerpräsidenten am 28. Juni 2022 stattfinden." Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Grünen hatten bei der Wahl am 15. Mai zugelegt und danach Koalitionsverhandlungen begonnen.