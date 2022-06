Frühe Blüte in Weinbergen - 'Jeder Regen ist willkommen'

BODENHEIM (dpa-AFX) - In den Weinanbaugebieten hat die Blüte der Reben gut eine Woche früher begonnen als im langjährigen Mittel. In kühleren Regionen sei die Blüte noch in vollem Gange, in wärmeren bereits beendet, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI). "Das wird dieses Jahr auf einen mittelfrühen Lesebeginn hinauslaufen."

Die Weinlese beginnt erfahrungsgemäß 90 bis 100 Tage nach der Rebblüte. Im vergangenen Jahr setzte die Vegetation in den Weinbergen nach einem kalten Frühling etwas verzögert ein, die Ernte begann etwa Mitte September.

"Der Fruchtansatz dürfte in diesem Jahr recht gut sein", sagte Bücher. Damit gebe es die Voraussetzungen für einen mengenmäßig guten Jahrgang. Die Qualität hängt von der Witterung der kommenden Monate ab. "Jeder Regen ist willkommen", sagte Büscher. Um die Wasserreserven der Böden aufzufüllen, wäre ein Landregen von ein oder zwei Tagen zwischen warmen Schönwetterperioden besonders willkommen./pz/DP/zb