Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Atom/Lindner

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Atom/Lindner:

"Überraschend am Atom-Vorstoß von FDP-Chef Lindner ist nur, dass er so spät kommt. Viel zu lange haben die Liberalen geschwiegen, aus Angst, die Grünen zu verärgern und die Ampel-Flitterwochen zu verderben. Wenn die Regierung ihr Wort von der Zeitenwende ernst nimmt, führt an längeren Laufzeiten für die verbliebenen deutschen Atommeiler kein Weg vorbei. Angesichts von Putins Vernichtungskrieg in Europa ist es eine nationale Verrücktheit, kostbares Gas für die Stromgewinnung zu vergeuden und sich selbst einer verlässlichen Energiequelle zu berauben, die Deutschland im Winter dringend braucht, um Blackouts zu verhindern. Es ist ja nicht nur der Mörder im Kreml, der mit der Gas-Waffe fuchtelt. Auch der bisher als Energiereserve verfügbare Atomstrom aus Frankreich wird wegen der fälligen Sanierung vieler französischer AKW bald knapp. Geht die Energiepreisexplosion im Herbst ungebremst weiter, haben nicht nur die Ampelparteien ein Problem, sondern alle Bürger und Betriebe in Deutschland."/be/DP/jha