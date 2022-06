Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Todesfahrt in Berlin

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Todesfahrt in Berlin:

"Einmal mehr wird schmerzhaft klar, dass es absolute Sicherheit nicht gibt. Verbesserungen sind aber möglich - bei der Prävention zum Beispiel. Das gilt auch mit Blick auf psychisch Kranke. In Nordrhein-Westfalen gibt es erste Erfolge bei solchen Bemühungen. Dort beteiligen sich mittlerweile alle 47 Kreispolizeibehörden an dem Projekt "PeRiskoP". Damit sollen risikoträchtige Personen wie mögliche Amokläufer frühzeitig erkannt werden, auch losgelöst von politischen und religiösen Motiven. Es ist eine aufwendige Zusammenarbeit unter anderem mit Schulen, Gesundheitsämtern und psychiatrischen Einrichtungen. Doch sie verspricht Erfolg, denn potenziell gefährliche Personen machen in der Regel schon vor der Tat Andeutungen."/be/DP/he