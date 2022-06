UKRAINE-K-MPFE:Schlacht um ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk tobt weiter

Kiew (Reuters) - In der Ost-Ukraine hält die Schlacht um die Industriestadt Sjewjerodonezk mit unverminderter Härte an.

Die ukrainischen Streitkräfte hielten nach eigenen Angaben auch am Freitag den russischen Angriffen stand. Ihre Stellungen würden Tag und Nacht beschossen, teilten ukrainische Vertreter mit. Die russischen Truppen suchten nach Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung in der Nähe des Flusses Siwerskyj Donez, der Sjewjerodonezk von der Zwillingsstadt Lyssytschansk trennt, sagte der Sprecher des Kiewer Verteidigungsministeriums, Olexander Motusjanyk. Die beiden Städte sind die letzten ukrainischen Bastionen in der Region Luhansk, die zusammen mit der Region Donezk den Donbass bildet. Im Donbass, der teilweise schon seit Jahren von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird, hat Russland zuletzt seine Angriffe fokussiert.

Der Kommandeur des ukrainischen Swoboda-Bataillons der Nationalgarde, Petro Kusyk, erklärte, dass die ukrainischen Truppen in Straßenkämpfen versuchten, die russische Überlegenheit bei Artillerie wettzumachen. Die ukrainischen Verteidiger litten aber unter einem "katastrophalen" Mangel an Artillerie-Geschützen. Die Lieferung solcher Waffen würde die Lage auf dem Schlachtfeld verändern, sagte Kusyk. Die Angaben aus den Kampfgebieten können kaum unabhängig überprüft werden.

Laut Bürgermeister Olexander Strjuk befinden sich noch etwa 10.000 Zivilisten in Sjewjerodonezk und damit noch etwa ein Zehntel der Bevölkerung vor Kriegsbeginn. Eine Evakuierung sei wegen der anhaltenden Kämpfe unmöglich. Vor der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar kontrollierten pro-russische Separatisten bereits rund ein Drittel des Donbass. Eine Eroberung dieses überwiegend russischsprachigen Gebiets hat das russische Militär zuletzt als ein Hauptziel genannt.

"Russlands strategisches Ziel ist die vollständige Zerstörung der Ukraine", sagt der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums. "Sie werden uns nicht in Frieden leben lassen", fügte er hinzu. "Die Russische Föderation will die ukrainische Staatlichkeit vollständig zerstören und eine Regierung installieren, die sie hier kontrollieren kann."Russland hat derartige Behauptungen bisher bestritten. Die Regierung in Moskau spricht von einer "speziellen Militäroperation" zur Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten bezeichnen die russische Invasion dagegen als einen unprovozierten Angriffskrieg.

Das deutsche Außenministerium wertete die Todesurteile in der pro-russischen Separatisten-Region Donezk gegen drei ausländische Kämpfer aus den Reihen der ukrainischen Streitkräfte als erschütternd und klare Missachtung des Völkerrechts. Ein Vertreter des ukrainischen Innenministeriums warf Russland vor die beiden Briten und den Marokkaner als Geisel zu missbrauchen, um mehr Druck bei Verhandlungen aufzubauen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnet die Todesurteile dagegen als Entscheidung auf der Grundlage der Gesetzgebung der "Volksrepublik Donezk". Die Separatistenregion in der Ost-Ukraine wird international allerdings nur von Russland als unabhängiger Staat anerkannt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach traf zu einem Besuch in der Ukraine ein. In Lwiw im Westen des Landes war nach Angaben seines Ministeriums die Teilnahme an einer Geberkonferenz für den Aufbau eines Reha-Zentrums für Kriegsversehrte und der Besuch mehrerer Krankenhäuser geplant. Ziel sei es, die Ukraine beim Aufbau von Trauma-Zentren für Verletzte, bei der Versorgung mit Prothesen und beim Einsatz von deutschen Ärztinnen und Ärzten zu unterstützen. "Kinder treten auf Minen, verlieren Gliedmaßen", erklärte der Minister. "Die humanitären Folgen dieses barbarischen Angriffskrieges gegen die Menschen in der Ukraine sind unermesslich." Deshalb helfe Deutschland auch gezielt bei der Gesundheitsversorgung der Menschen.

