TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juni 2022

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung (online) 15:00 USA: JetBlue, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/22 08:30 DEU: Bundesbank, Konjunkturprognose 09:00 AUT: Industrieproduktion 04/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 04/22 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/22 14:30 USA: Realeinkommen 05/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM, Niederlande EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen, Spanien, Großbritannien EUR: S&P Ratingergebnis Serbien, Slowenien SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundesrat entscheidet über das Recht auf schnelles Internet. Die Bundesregierung will eine Mindestgrenze von 10 Megabit pro Sekunde im Download und 1,7 Megabit pro Sekunde im Upload für das Festnetz-Internet in Deutschland festlegen für das neue «Recht auf schnelles Internet». 09:30 DEU: Commerzbank, Pressegespräch: Konjunkturausblick mit Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer (online) 16:00 DEU: Tarifstreit nordwestdeutsche Eisen- und Stahlindustrie: 3. Verhandlungsrunde 17:00 DEU: "BankenDialog Karlsruhe" mit Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank. Thema ist u.a. die Funktionsweise der Geldpolitik im Eurosystem und ihre Reaktion auf die hohe Inflation. DEU: "Solar Decathlon Europe 21/22": Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt DEU: Erste Balkan-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz: EU-Erweiterung im Mittelpunkt USA: Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten (Fortsetzung) LUX: Treffen der EU-Innenminister

