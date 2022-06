Visa: Mehr als ein klassischer Kreditkartenanbieter

Werbung

Langfristige Trends und kurzfristige Treiber

Visa ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs und profitiert von mehreren Megatrends. Die Verdrängung von Bargeld setzt sich weltweit fort. Im letzten Quartal gab es im Jahresvergleich bei Debit- und Kreditkarten 7,9 Milliarden mehr Zahlungstransaktionen, während die Bargeldtransaktionen um 16 Millionen zurückgingen. Dieser Trend ist besonders in Lateinamerika sowie Mittel- und Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika zu spüren. Im Gesamtjahr 2019 lag der Bargeldanteil am gesamten Transaktionsvolumen bei 59 Prozent, im Vorjahr bei 50 Prozent und im letzten Quartal lag dieser nur noch bei 46 Prozent. Das Verhalten im Verbraucherzahlungsverkehr wurde durch die Coronapandemie beschleunigt. Ein großer Treiber ist der steigende Onlinehandel, der in den kommenden Jahren weiter zweistellig wachsen soll. Visa erhält jetzt von den zunehmenden Reise- und Tourismusaktivitäten zusätzlichen Rückenwind. Das Unternehmen verspürt ein hohes Wachstum bei grenzüberschreitenden Transaktionen im Reiseverkehr. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen stieg zuletzt um 138 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. Visa erfährt also weiterhin eine hohe Akzeptanz bei den Verbrauchern. Die Anzahl der ausgegebenen Karten stieg zuletzt auf über 3,9 Milliarden. Überdies sind Co-Brand-Karten, die besonders für wohlhabende Kunden attraktiv sind, ein wichtiger Wachstumstreiber im Verbraucherzahlungsverkehr. Aber auch auf der Händlerseite werden Kartenzahlungen immer beliebter. Das Visa-Zahlungsnetzwerk umfasst mittlerweile 80 Millionen Händlerstandorte, darunter auch viele kleine Unternehmen. Besonders in den Regionen Lateinamerika (+30 Prozent) und Asien-Pazifik (+20 Prozent) verzeichnete Visa zuletzt ein sehr starkes Wachstum bei den Akzeptanzstellen.

Neue Zahlungsströme und Mehrwertdienste

Visa ist auch außerhalb des klassischen Kreditkartengeschäfts aktiv. Im Bereich der Ratenzahlungen wurde bereits eine globale Vereinbarung mit dem Zahlungsanbieter Klarna, das auf den ‚Buy now, pay later‘ (BNPL) – Boom setzt, angekündigt. Hinter BNPL steht praktisch eine moderne Bezeichnung für den klassischen Rechnungskauf. Bei Kryptowährungen startete Visa im Dezember 2021 mit Crypto Advisory Services ein Beratungsangebot, um Partner bei Kryptogeschäften zu unterstützen. Laut einer Studie, die von Visa in Zusammenarbeit mit LRW durchgeführt wurde, liegt der Bekanntheitsgrad von Kryptowährungen unter den Befragten in Deutschland schon bei 93 Prozent. Visa verfügt durch die Zusammenarbeit mit mehr als 60 Kryptoplattformen über ein globales Netzwerk von Beratern und Produktexperten, um Finanzinstitute zu unterstützen. Visa legt den Fokus auch verstärkt auf B2B-Zahlungen. Im 2. Quartal lag das gewerbliche Zahlungsvolumen bereits 138 Prozent höher als 2019. Visa hilft Händlern und Unternehmen bei der Verwaltung der täglichen Geschäftsausgaben. Mit Visa Commercial Pay bringt der Konzern sichere, virtuelle Zahlungskarten auf das mobile Gerät für geschäftliche Einkäufe. Mit Visa Direct wird eine Echtzeit-Zahlungsplattform angeboten, die damit hilft, dass Unternehmen in vielen verschiedenen Bereichen wirtschaftlicher arbeiten. Die Transaktionen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20 Prozent angestiegen. Ende Mai kündigte Visa eine Zusammenarbeit mit dem Fintech Fundbox an. Es handelt sich um eine integrierte Finanzplattform für Betriebskapital. Besonders Kleinunternehmer wenden sich zunehmend dem digitalen Zahlungsverkehr zu. Laut der Global Back to Business Study von Visa sehen 73 Prozent der befragten Kleinunternehmen die Akzeptanz neuer Zahlungsformen als grundlegend für ihr Geschäftswachstum an. Zunächst wird eine Fundbox Flex Visa Debitkarte geführt. Zusätzlich zur Fundbox Flex Card werden Fundbox und Visa in den kommenden Monaten zusammenarbeiten, um eine Reihe neuer Zahlungsprodukte einzuführen. Dazu zählt auch eine ‚Buy Now, Pay Later‘ – Lösung für kleine Unternehmen. Visa arbeitet damit weiter darauf hin, bis zum Jahr 2023 50 Millionen kleine Unternehmen digital zu unterstützen.

Starkes 2. Quartal – Umsatzbeschleunigung erwartet

Die Zahlen zum 2. Quartal, die am 26. April vorgelegt wurden, konnten sich sehen lassen. Das allgemein abgewickelte Zahlungsvolumen wuchs um 17 Prozent, insbesondere durch einen starken Anstieg von Auslandstransaktionen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar und der Gewinn je Aktie um 30 Prozent auf 1,79 US-Dollar. Das Unternehmen äußerte sich für die kommenden Jahre zuversichtlich und erwartet ein beschleunigtes Umsatzwachstum gegenüber der Zeit vor der Coronapandemie. Zum Vergleich: In den letzten fünf Jahren konnte der Umsatz um durchschnittlich rund 10 Prozent zulegen, der Gewinn je Aktie sogar um über 17 Prozent. Die Aktie befindet sich seit rund einem Jahr in einer Seitwärtskonsolidierung, die bald enden könnte.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Visa Inc.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwankt oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Visa Inc. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 151,3101 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 151,3101 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Visa Inc. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 09.06.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion