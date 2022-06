DGAP-News: Comasia Limited: Kommen Sie 2022 in Berlin mit neuen Bekleidungslieferanten zusammen und erweitern Sie Ihre Produktionsoptionen und Geschäftsgelegenheiten in Asien

DGAP-News: Comasia Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Comasia Limited: Kommen Sie 2022 in Berlin mit neuen Bekleidungslieferanten zusammen und erweitern Sie Ihre Produktionsoptionen und Geschäftsgelegenheiten in Asien



13.06.2022 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Kommen Sie 2022 in Berlin mit neuen Bekleidungslieferanten zusammen und erweitern Sie Ihre Produktionsoptionen und Geschäftsgelegenheiten in Asien



ASIA APPAREL EXPO, BERLIN

5.-7. JULI 2022

Messe Berlin, Halle 1.1 & 2.1



BERLIN, DEUTSCHLAND – Media OutReach – 13. Juni 2022 – Seit Jahresbeginn konnte Comasia feststellen, dass viele internationale Messeveranstaltungen in Deutschland wieder durchgeführt werden. Derzeit ist für die Einreise nach Deutschland kein Impfpass erforderlich und die meisten Abstandsregelungen wurden aufgehoben. In Anbetracht dessen freut sich Comasia, bekannt zu geben, dass die ASIA APPAREL EXPO-Berlin 2022 für eine eindrucksvolle Rückkehr bereit ist und Aussteller und Käufer in diesem Sommer gerne erneut begrüßen wird. Nach der vorangegangenen Terminverlegung wird die 9. Ausgabe der ASIA APPAREL EXPO-Berlin 2022 vom 5.-7. Juli 2022 stattfinden und ein starkes Aufgebot an hochkarätigen asiatischen Herstellern und Lieferanten aufweisen, die an mehr als 350 Ständen ihre besten Designs und aktuellsten Modelinien in den Bereichen Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, Strickwaren, Stoffe und Textilien sowie Verzierungen, Bekleidungszubehör sowie Modeaccessoires vorstellen werden. Die Aussteller werden in erster Linie aus China, Bangladesch, Indien, Pakistan, Hongkong und anderen Ländern kommen. Zu den Produktbereichen für 2022 gehören: HERREN-, DAMEN- & KINDERBEKLEIDUNG

ASIATISCHES DESIGN

STRICKWARENSTUDIO

MODEACCESSOIRES

BLUEPRINT – DENIM

BEKLEIDUNGSZUBEHÖR & -VERZIERUNGEN Asien bleibt weiterhin der weltweit führende Produktionsstandort für die Bekleidungsbranche und die ASIA APPAREL EXPO bringt die Hersteller und Lieferanten asiatischer Kleidung, die eine stabile Versorgung mit kostengünstigen, hochwertigen Produkten bieten, mit europäischen Marken zusammen. Berlin als eine wichtige Modehauptstadt im Zentrum Europas bietet gemeinsam mit asiatischen Herstellern, die mit ihren Investitionen in Fabriken, die Lieferketteninfrastruktur und die Ausbildung der in der Bekleidungsindustrie und den zugehörigen Branchen beschäftigten Arbeitskräfte weltweit führend sind, die ideale Verbindung, um den Handel zwischen Ost und West auszubauen. Für Fachbesucher ist die Anmeldung zum Messebesuch ab sofort möglich und die vollständige Teilnehmerliste ist jetzt online verfügbar unter: www.asiaapparelexpo.com NUR FÜR FACHPUBLIKUM PRESSEMITTEILUNG JUNI 2022

Hinweise für die Redaktion

ASIA APPAREL EXPO, BERLIN

5.-7. Juli 2022

Halle 1.1 & 2.1, MESSE BERLIN

Zutritt nur für Fachpublikum

und akkreditierte Pressevertreter.

www.asiaappaarelexpo.com VERANSTALTER

COMASIA LIMITED

21/F., One Harbour Square,

181 Hoi Bun Road,

Kwun Tong, Kowloon, Hongkong

Tel.: (852) 2700 6726

Fax: (852) 2700 6727

cs@asiaapparelexpo.com

https://www.facebook.com/asiaapparelexpo

https://twitter.com/AsiaApparelExpo Medienkontakt:

Peter Cheung

Direktor

Tel.: (852) 2700 6726

E-Mail: cs@comasia.com.hk

