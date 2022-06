DGAP-News: Nordex SE: Nordex Group erhält ersten Auftrag aus Serbien über 105 MW (deutsch)

Nordex SE: Nordex Group erhält ersten Auftrag aus Serbien über 105 MW ^ DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Nordex SE: Nordex Group erhält ersten Auftrag aus Serbien über 105 MW 13.06.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 13. Juni 2022. Die Nordex Group hat einen Auftrag über 105 MW aus Serbien erhalten und vollzieht damit den Markteintritt in den Balkanstaat. Im Frühjahr 2023 liefert und errichtet die Nordex Group für den Windpark "Krivaca" 22 Turbinen des Typs N149/4.X der Delta4000-Serie. Der Auftrag umfasst ebenfalls einen Premium Service-Vertrag der Anlagen mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Der Windpark "Krivaca" wurde vom österreichischen Windparkentwickler Ivicom entwickelt und wird künftig von der serbischen MK Group und vom slowenischen ALFI Green Energy Fund betrieben. Mihailo Jankovic, CEO der MK Group: "Als führendes Unternehmen in der Produktion von grüner Energie in der adriatischen Region expandieren wir weiter in diesem Bereich. Selbständig und in Joint Ventures entwickeln wir Windkraftprojekte mit einer Gesamtkapazität von 800 MW und Solarenergieprojekte von 660 MW. Dabei werden wir 1 Mrd. EUR in den nächsten 5 Jahren investieren." Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: "Es freut uns, dass wir mit dem Projekt Krivaca unseren ersten Schritt in den sehr vielversprechenden serbischen Markt gehen können. Wir sind hoch motiviert, unsere Zusammenarbeit mit der serbischen MK Group und dem slowenischen ALFI Green Energy Fund zu beginnen und sie mit unserer Technologie bei einer nachhaltigen Stromerzeugung im Land zu unterstützen." Das Projekt entsteht auf dem Gebiet der Gemeinden Golubac, Kucevo und Veliko Gradiste in Ostserbien, ca. 150 Kilometer östlich von Belgrad. Es wird der erste Windpark im Osten Serbiens sein. Die Nordex Group liefert die N149-Turbinen im Betriebsmodus von 4,8 MW. Nach der Inbetriebnahme Ende 2023, wird "Krivaca" jährlich 310 GWh sauberen Windstrom erzeugen und damit rund ein Prozent des Stromverbrauchs Serbiens abdecken. Über die MK Group Die MK Group ist eine der führenden Investmentgesellschaften in Südosteuropa und verwaltet mehr als 70 Unternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Tourismus und Immobilien. Mit Gesamtinvestitionen in die Geschäftsentwicklung in Höhe von 1,6 Milliarden Euro beschäftigt die Gruppe 6.000 Mitarbeiter. MK Group ist ein Pionier und führend in der Erzeugung grüner Energie in der adriatischen Region - der größte Erzeuger von Windenergie in diesem Teil Europas und der größte unabhängige Stromerzeuger in Serbien. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com --------------------------------------------------------------------------- 13.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1373169 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1373169 13.06.2022 °