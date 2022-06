DGAP-News: OLB und niederländische Versicherungsgesellschaft a.s.r. übernehmen gemeinsam Leveraged-Loan-Portfolio der NIBC Bank

DGAP-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

OLB und niederländische Versicherungsgesellschaft a.s.r. übernehmen gemeinsam Leveraged-Loan-Portfolio der NIBC Bank



13.06.2022 / 09:30

OLB und niederländische Versicherungsgesellschaft a.s.r. übernehmen gemeinsam Leveraged-Loan-Portfolio der NIBC Bank



Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) hat mit der niederländischen NIBC Bank eine Vereinbarung über den Erwerb des bestehenden Portfolios leistungsfähiger Leveraged Loans in einem gemeinsamen Angebot mit der niederländischen Versicherungsgesellschaft a.s.r. getroffen.



Das Gesamtportfolio umfasst Darlehen an 36 Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 500 Mio. Euro, das zwischen der OLB und a.s.r. aufgeteilt wird. Die Mehrheit der Darlehen ist an mittelständische Unternehmen im Besitz von Private-Equity-Unternehmen vergeben, die hauptsächlich in Deutschland und den Niederlanden ansässig sind. Die OLB fokussiert sich im Wesentlichen auf den deutschen Teil des Portfolios. Die OLB erwartet, dass die Transaktion schrittweise innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen wird.



Jüngst bewertete der Houlihan Lokey MidCap Monitor Q1 2022 die OLB mit ihrem Bereich Acquisition Finance als die führende deutsche Darlehensgeberin und stufte sie in den Benelux-Ländern unter den Top 3 Adressen ein. Die Übernahme des NIBC-Portfolios baut auf diesem Erfolg auf und ist eine hervorragende und komplementäre Ergänzung zum bestehenden Geschäft der OLB, die maßgeblich zum weiteren profitablen Wachstum der Bank beitragen wird.







Über die OLB



Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) ist eine moderne, kundenorientierte Bank mit Verankerung im Nordwesten Deutschlands und starker regionaler und internationaler Expertise. Die OLB ist in zwei strategischen Geschäftsfeldern tätig: Privat- und Geschäftskunden sowie Corporates & Diversified Lending. Die OLB betreut mehr als 600.000 Kunden und verfügt über eine Bilanzsumme von ca. 24 Mrd. EUR.



Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.





Kontaktdaten:

Oldenburgische Landesbank AG

Unternehmenskommunikation

Stau 15/17

26122 Oldenburg



Telefon 0441 221-1413

Telefax 0441 221-2425

pressestelle@olb.de



Ihre Ansprechpartner:

Britta Silchmüller

Telefon 0441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon 0441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de





Disclaimer



Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der OLB enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der OLB und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

