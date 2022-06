DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG: Stadtrat von Magdeburg beschließt B-Plan und stellt Weichen für Zukunft des Börde Bogens

DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG: Stadtrat von Magdeburg beschließt B-Plan und stellt Weichen für Zukunft des Börde Bogens



13.06.2022 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stadtrat von Magdeburg beschließt B-Plan und stellt Weichen für Zukunft des Börde Bogens

- Beschlussfassung am 9. Juni 2022 erfolgt

- Baugebiet mit 67.870 qm BGF

Berlin, 13.06.2022 – Der Stadtrat von Magdeburg hat in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 9. Juni 2022, die Bebauungsplansatzung für das Areal "Südliche Sieverstorstraße 174-2" beschlossen, auf dem in den kommenden Jahren das Projekt Börde Bogen realisiert werden soll. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) und der Stonehedge Gruppe, beide mit Sitz in Berlin.

Das Baugrundstück ist ca. 32.310 qm groß und lässt eine Bebauung mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 67.870 qm zu. In den nächsten Jahren sollen hier auf 7 Baufeldern und in verschiedenen Bauabschnitten mehr als 800 Wohnungen entstehen.

"Wir freuen uns, dass mit dem Satzungsbeschluss ein wesentlicher Meilenstein für die weitere Realisierung unseres Projekts erreicht worden ist", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Damit haben wir nun eine tragfähige Grundlage, um die weitere Planung für das Projekt mit unserem Partner voranzutreiben. Das Projekt Börde Bogen wird einen wichtigen Beitrag zur Deckung des wachsenden Wohnungsbedarfs leisten und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Partnern vor Ort. Vor allem im Zuge der im Frühjahr 2022 bekannt gegebenen Ansiedlung von Intel in Magdeburg rechnen wir mit einer steigenden Nachfrage am Magdeburger Wohnungsmarkt."





Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de



Pressekontakt The Grounds:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Pressekontakt Stonehedge Gruppe:

Stonehedge Gruppe:

Andrea Felder

Kurfürstendamm 104

10711 Berlin

T. +49 (0) 30 233 203 90

F. +49 (0) 30 233 203 989

E-Mail: presse@stonehedge.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

Über die Stonehedge Gruppe

2011 gegründet, entwickelt die Stonehedge Gruppe primär wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien im Großraum Berlin. Neben der Bestandsimmobiliensparte baut Stonehedge zunehmend den Bereich des nachhaltigen Mietwohnungsbaus in ostdeutschen Metropolregionen aus.