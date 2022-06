Original-Research: ERWE Immobilien AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ERWE Immobilien AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu ERWE Immobilien AG Unternehmen: ERWE Immobilien AG ISIN: DE000A1X3WX6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.06.2022 Kursziel: 3,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Vollzug der Kapitalerhöhung führt zu Pflichtübernahmeangebot ERWE Immobilien hat vergangene Woche den Abschluss der jüngsten Kapitalerhöhung vermeldet. Der erfolgreiche Vollzug war bereits im Vorfeld angesichts eines Backstop-Agreements mit dem Großaktionär Elbstein AG gewährleistet. Dieses zieht nach Eintragung der Durchführung der KE nun ein Pflichtübernahmeangebot nach sich. Barkapitalerhöhung bringt über 9 Mio. Euro frische Liquidität: Durch die KE erhöhte sich ERWEs Grundkapital um 6,34 Mio. Euro auf 24,56 Mio. Euro. Die neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von 1,50 Euro je Aktie gehen mit einem Bruttoemissionserlös i.H.v. rund 9,5 Mio. Euro einher, der laut ERWE für Investitionen in den weiteren Bestandsaufbau in attraktiven B-Städten genutzt werden soll. Infolge des Mittelzuflusses dürften sich zudem die Eigenkapitalquote auf rund 25% (31.03.: 21,7%) und der Loan-to-Value auf ca. 68% (31.03.: 72,4%) verbessert haben. Großaktionär baut Beteiligung stark aus: Der Großaktionär Elbstein AG hatte zur Absicherung der Kapitalmaßnahme den Großteil der Bezugsrechte übernommen und entsprechende Zeichnungserklärungen abgegeben. Darüber hinaus verpflichtete sich Elbstein in einer Investorenvereinbarung gegenüber ERWE und der die Kapitalerhöhung begleitenden ICF Bank dazu, sämtliche im Rahmen der KE nicht-bezogenen neuen Aktien zu übernehmen. Laut einer Meldung vom vergangenen Freitag hält Elbstein nach Durchführung der KE nun unmittelbar 8.193.794 ERWE-Aktien, was rund 33,36% des neuen Grundkapitals ERWEs entspricht. Dies impliziert, dass im Zuge der KE rund 93% der neuen Aktien von Elbstein gezeichnet wurden. Darüber hinaus sind der Hamburger Beteiligungsgesellschaft 101.000 Aktien der HCK Wohnimmobilien GmbH zuzurechnen, an der Elbstein 94,4% der Anteile innehat. In Summe hält die Elbstein AG somit nun mittel- und unmittelbar ca. 33,77% des Grundkapitals und der Stimmrechte bei ERWE. Pflichtangebot angekündigt: Da damit der Schwellenwert von 30% überschritten wurde, kündigte Elbstein am Freitag die Abgabe eines Pflichtangebots zum Erwerb sämtlicher Aktien ERWEs zum gesetzlichen Mindestpreis an. Dieses soll zugleich als Delisting-Erwerbsangebot zum Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im Regulierten Markt unterbreitet werden, wodurch sich der Mindestpreis auf den gewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Kontrollerlangung beläuft. Unseren Berechnungen nach dürfte das Angebot demnach gemäß den XETRA-Handelsvolumina bei rund 2,29 Euro liegen, was sich auf dem aktuellen Kursniveau als unattraktiv erweist. Zudem gehen wir grundsätzlich nicht davon aus, dass die beiden Vorstände Rüdiger Weitzel und Axel Harloff, die über die RW Property Investment GmbH (20,9%) bzw. die Stapelfeld Beteiligungs GmbH (19,2%) nennenswerte Anteilseigner sind, Verkaufsabsichten hegen. Ein Überschreiten der 50%-Schwelle durch Elbstein erachten wir nach aktuellem Stand daher als unwahrscheinlich. Zudem zöge ein derartiger "Change-of-Control" die vorzeitige Fälligkeit der Anleihe 2023 im Volumen von 40 Mio. Euro nach sich, was u.E. nicht im Interesse Elbsteins ist. Fazit: ERWE verfügt durch die KE über frische Liquidität, um den Portfolioausbau voranzutreiben. Abzuwarten bleibt, inwieweit es zur weiteren Stärkung des Großaktionärs Elbstein kommt, dessen finale Absichten uns derzeit noch unbekannt sind. Wenngleich sich unsere NRV-Bewertung auf die letzte veröffentlichte Bilanz und damit die Zeit vor der KE stützt, spiegelt sich die Verwässerung in einem Sicherheitsabschlag von 30% adäquat wider. Wir bestätigten die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 3,00 Euro, zumal der Kurs durch das anstehende Pflichtangebot nach unten abgesichert erscheint. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 