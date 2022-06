Ost-Ministerpräsidenten beraten über Energieversorgung und -preise

SCHWERIN/GREIFSWALD (dpa-AFX) - Die Regierungschefs der ostdeutschen Länder kommen am Montag (10.30 Uhr) in Mecklenburg-Vorpommern zu ihrer turnusmäßigen Konferenz zusammen. Bei dem Treffen auf der kleinen Ostseeinsel Riems bei Greifswald wird es vorrangig um die Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung und die extremen Kostensteigerungen für die Verbraucher gehen. "Die steigenden Energiepreise machen vielen Menschen große Sorgen. Das gilt gerade in Ostdeutschland, wo die Einkommen oft niedriger sind und oft weitere Wege zur Arbeit zurückgelegt werden müssen", erklärte die Vorsitzende der Ost-MPK, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Vor Beginn der Konferenz erneuerte sie die Forderung an den Bund nach weiteren Entlastungen der Bürger. Zu dem Treffen wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

Der Vorsitz der Ost-MPK wechselt jährlich. Die Regierungschefs der fünf ostdeutschen Flächenländer und Berlins kommen in der Regel einmal im Jahr zu einer separaten Beratung zusammen./fp/DP/mis