OTS: PwC Deutschland / Gesamtwert der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt ...

Gesamtwert der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt abermals mit neuem Rekord - Apple verteidigt Spitzenplatz Düsseldorf (ots) - "Global Top 100"-Ranking von PwC: Marktkapitalisierung der weltweit wertvollsten Unternehmen mit neuem Spitzenwert von 35,17 Billionen US-Dollar / Spitzenreiter ist US-Technologiekonzern Apple, vor Microsoft und Saudi Aramco / Vereinigtes Königreich ist bei den Regionen Aufsteiger des Jahres Der längerfristige Trend ist eindeutig: Die Top-Unternehmen weltweit gewinnen weiter an Wert. Ende März 2022 lag die Marktkapitalisierung der 100 wertvollsten Aktiengesellschaften (AGs) der Welt bei 35,17 Billionen US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 3,41 Billionen Dollar (11 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (Ende März 2021: 31,7 Billionen Dollar) - und ein neues Allzeithoch. Das sind einige der Kernergebnisse des aktuellen "Global Top 100"-Rankings, das die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC jährlich veröffentlicht. In der Analyse vergleichen die PwC-Expert:innen den Gesamtwert der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt vom 31. März 2022 mit dem Wert vom 31. März 2021. Zudem untersuchen sie die Veränderungen nach Branchen und Regionen. Gesamtbetrachtung: Abstand zwischen Platz 1 und Platz 100 wächst stetig Das Global-Top-100-Ranking dominieren, wie bereits in den vergangenen Jahren, Technologiekonzerne aus den USA. Auffällig ist, dass der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 100 des Rankings der weltweit wertvollsten Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren stetig größer geworden ist. Nadja Picard, Partnerin und Capital Markets Europe Leader bei PwC Deutschland, stellt dazu fest: "Einen besonders großen Schub gab es in den vergangenen drei Jahren, als die Nummer eins um 78 Prozent an Wert zulegte, von 1,60 auf 2,85 Billionen US-Dollar." Unternehmensranking: Bei den Top 5 ändert sich nur die Reihenfolge Und die Nummer eins ist wie im Vorjahr Apple. Mit Ausnahme von 2019 und 2020 war der US-Technologiekonzern in den vergangenen zehn Jahren durchgehend das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Im Firmenvergleich führte Apple auch Ende März 2022 (Marktwert zum Stichtag 31. März 2022: 2,85 Billionen Dollar, Wertzuwachs ggü. 2021: +39 Prozent), gefolgt von seinem Konkurrenten Microsoft (Marktwert: 2,31 Billionen Dollar, Wertzuwachs: +30 Prozent). Mit geringem Abstand landete die Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) auf Platz drei (Marktwert: 2,29 Billionen Dollar, Wertzuwachs: +20 Prozent). Auf die Plätze vier und fünf kamen Alphabet (Google) und Amazon mit 1,84 bzw. 1,65 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Alphabet zog damit erstmals seit 2018 wieder an Amazon vorbei. "Stichtag unserer Studie ist der 31. März. Da führte Apple. Aber schon im Mai 2022 hat Saudi Aramco Apple vom ersten Platz verdrängt", sagt Nadja Picard von PwC Deutschland. "Das wird aber nur kurzfristig sein, ähnlich wie 2020, als die Marktkapitalisierung des Ölkonzerns nach seinem Börsengang kurzfristig höher war als die von Apple und Microsoft." Den größten prozentualen Wertzuwachs verzeichnete im Betrachtungszeitraum der britische Öl- und Gas-Konzern Shell (+161 Prozent), gefolgt von dem US-amerikanischen Technologiekonzern NVIDIA (+107 Prozent) und dem US-Elektroauto-Produzenten Tesla (+74 Prozent). Branchenanalyse: Unaufhaltsames Wachstum der Technologiekonzerne Der Branchenvergleich zeigt das starke Wachstum des Technologiesektors. In den vergangenen fünf Jahren seit 2018 wuchs dessen Marktkapitalisierung um 7,08 Billionen Dollar (+149,5 Prozent), und zum Stichtag 31. März 2022 entfallen 34 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der weltweit wertvollsten Unternehmen auf insgesamt 20 Tech-Firmen (Gesamtmarktkapitalisierung per Ende März 2022: 11,99 Billionen Dollar). 2019 waren es erst 21 Prozent bei 4,8 Billionen Dollar Marktkapitalisierung und 15 Unternehmen. Nadja Picard sagt: "Die Technologiedominanz unter den Top-100-Unternehmen der Welt hält an. In den vergangenen Jahren hat zudem der Sektor Health Care stark zugelegt - zwischen 2018 und 2022 ist der Wert dieser Unternehmen im Ranking um 84 Prozent gestiegen, auch wenn deren Marktkapitalisierung mit rund vier Billionen Dollar nur etwa einem Drittel des Gesamtwerts der Tech-Konzerne entspricht." Ebenso ist der Energiesektor seit 2018 stark gewachsen, um 151 Prozent auf 3,56 Billionen Dollar im Jahr 2022. Von den Top-10-Unternehmen stammen sechs aus dem Technologie-Sektor, zwei aus dem Nicht-Basiskonsumgütersektor. Mit Saudi Aramco (Platz drei) und Berkshire Hathaway (Platz sieben) sind im Jahr 2022 auch der Energie- und der Finanzsektor bei den Top 10 vertreten. Regionen: USA, Großraum China und Saudi-Arabien weiter vorne Die Top-3-Regionen, aus denen die Unternehmen mit der höchsten summierten Marktkapitalisierung stammen, sind dieselben wie im Vorjahr: 63 der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in den USA (Marktkapitalisierung: 24,58 Billionen Dollar, +18 Prozent). Rang zwei belegt, deutlich abgeschlagen, der Großraum China (inklusive Hongkong, Macau und Taiwan; Marktkapitalisierung: 2,52 Billionen Dollar, -22 Prozent); von dort stammen elf der Top-100-Unternehmen. Aus Saudi-Arabien kommt mit Saudi Aramco zwar nur eines der 100 wertvollsten Unternehmen. Dennoch schafft es der Wüstenstaat auf den dritten Platz (2,3 Billionen Dollar). Aufsteiger des Jahres bei den Regionen ist das Vereinigte Königreich. "Großbritannien ist nach dem Brexit um fünf Plätze im Ranking nach oben geklettert, von elf auf sechs. Das liegt vor allem daran, dass Shell seinen Firmensitz von den Niederlanden in das Vereinigte Königreich verlegt hat - und natürlich am Erfolg des Pharmaunternehmens Astrazeneca", erklärt die PwC-Expertin Nadja Picard. Astrazeneca ist im Ranking von Platz 98 auf Platz 57 (Marktkapitalisierung am 31. März 2022: 206 Milliarden Dollar) gestiegen. Die Marktkapitalisierung der britischen Unternehmen in den Global Top 100 ist 2022 um insgesamt 50 Prozent auf 717 Milliarden Dollar gewachsen (2021: 477 Milliarden Dollar). Waren im letzten Jahr wieder drei Unternehmen aus Deutschland im Ranking, ist dieses Jahr mit SAP nur ein Unternehmen vertreten. Deutschland nimmt Platz 17 von 17 im Länder-Ranking ein. Der Technologiekonzern ist mit einer Marktkapitalisierung von 137 Milliarden Dollar auf Rang 93 abgestiegen. Im Vorjahr hatte er noch Rang 79 mit einer Marktkapitalisierung von 151 Milliarden Dollar belegt. Das entspricht einem Minus von -14 Prozent. US- und chinesische Märkte entkoppeln sich möglicherweise voneinander Und noch etwas fällt beim Blick auf die Regionen auf: In den vergangenen zehn Jahren entwickelte sich die Marktkapitalisierung von Unternehmen aus China und seinen Regionen weitgehend gleichläufig zu der Entwicklung der US-Unternehmen. Doch während 2022 der Gesamtwert der Top-Unternehmen aus den USA um 18 Prozent gestiegen ist, ist der der Unternehmen aus dem Großraum China um 22 Prozent gesunken. "Diese Entwicklung ist neu", kommentiert Nadja Picard: "Sie könnte darauf hinweisen, dass die chinesischen Märkte an Reife und an Liquidität gewinnen und sich künftig von den US-Märkten entkoppeln." 