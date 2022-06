DAX® - Das nächste Abwärtsgap

Der DAX® befindet sich weiter in schwierigem charttechnischen Fahrwasser. Zu Wochenbeginn mussten die deutschen Standardwerte dabei ein erneutes Abwärtsgap (13.750 zu 13.649 Punkte) hinnehmen. Das Aktienbarometer zollt damit der zuletzt beschriebenen, negativen Dreiecksauflösung Tribut. Gleichzeitig verfestigt sich das jüngste MACD-Verkaufssignal. Mit dem schwachen Wochenbeginn rutschte der DAX® darüber hinaus unter eine weitere Trendlinie. Gemeint ist der ehemalige Korrekturtrend seit Jahresbeginn (akt. bei 13.568 Punkten). Die nächste Unterstützung befindet sich nun in Form des Tiefs von Anfang Mai bei 13.381 Punkten. Ein Abgleiten unter dieses Level hätte den nächsten charttechnischen Nackenschlag zur Folge, denn dann müsste die Kursentwicklung seit Mitte März als Topbildung interpretiert werden. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.206 Punkten) – verstärkt durch eine weitere Kurslücke (13.200 zu 13.107 Punkte) – definiert dann den nächsten Unterstützungsbereich. Heute dürfte es zwar zu einer technischen Aufwärtsreaktion kommen, aber das DAX® Chartbild weist weiter Schlagseite auf, zumal der S&P 500® seit Jahresbeginn mehr als 20 % verloren hat und sich damit in einem Bärenmarkt befindet (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

