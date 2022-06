M-RKTE-DAX-VORBERICHT:Dax höher erwartet - ZEW-Index im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex wegen Rezessionsängsten 2,4 Prozent auf 13.427,03 Punkte verloren. Auch an der Wall Street flohen die Anleger in Scharen aus dem Aktienmarkt.

Da das Zinserhöhungstempo von US-Notenbank Fed und Europäischer Zentralbank (EZB) eines der bestimmenden Themen am Finanzmarkt bleibt, stehen am Vormittag die deutschen Verbraucherpreise im Fokus. Das Interesse der Anleger richtet sich bei den endgültigen Zahlen für Mai auf die Frage, ob es Abweichungen zur vorläufigen Teuerungsrate von 7,9 Prozent im Jahresvergleich gibt.

Außerdem steht der ZEW-Index auf dem Terminplan, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Experten sagten für Juni eine Verbesserung auf minus 27,5 Punkte von minus 34,3 Zählern im Vormonat voraus.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.427,03

Dax-Future

13.538,00

EuroStoxx50

3.502,50

EuroStoxx50-Future

3.532,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.516,74 -2,8 Prozent

Nasdaq

10.809,23 -4,7 Prozent

S&P 500

3.749,63 -3,9 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

26.507,86 -1,8 Prozent

Shanghai

3.207,30 -1,5 Prozent

Hang Seng

20.910,88 -0,7 Prozent