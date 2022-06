Erdogan: Turkish Airlines trägt künftig türkischen Namen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach der Umbenennung der Türkei bei den UN will das Land auch den türkischen Namen der nationalen Fluggesellschaft durchsetzen. "Von nun an werden wir auf unsere Flugzeuge nicht mehr "Turkish Airlines", sondern "Türk Hava Yollari" schreiben", sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag. Der Name ist bereits in der Türkei die geläufige Bezeichnung des teilstaatlichen Unternehmens.

Vor knapp zwei Wochen hatte die Türkei die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen aufgefordert, künftig unter anderem auf die englische Bezeichnung "Turkey" zu verzichten und das Land als "Türkiye" zu bezeichnen. "Es gibt kein "Turkey" mehr, sondern nur noch "Türkiye"", sagte Erdogan.

Schon länger hatte die Führung in Ankara besonders mit der englischen Übersetzung des Landesnamens gehadert - unter anderem, weil das englische "turkey" auch "Truthahn" bedeuten kann. Beobachter sehen das Vorgehen aber auch als Versuch, Wählerstimmen im nationalistischen Lager zu gewinnen./apo/DP/nas