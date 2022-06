DEUTSCHLAND-HOMEOFFICE:Fast ein Viertel der Beschäftigten hat 2021 im Heimbüro gearbeitet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Im Corona-Jahr 2021 haben hierzulande so viele Menschen wie noch nie von zu Hause aus gearbeitet.

Knapp ein Viertel aller Erwerbstätigen waren zumindest gelegentlich im sogenannten Homeoffice, wie das Statistische Bundesamt https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2022/PD22_24_p002.html (Destatis) am Dienstag mitteilte. Für 10,0 Prozent der Berufstätigen waren die eigenen vier Wände sogar an jedem Arbeitstag das Büro. Corona-Maßnahmen wie die im Früh- und Spätjahr 2021 geltende Homeoffice-Pflicht haben dazu geführt, dass sich der Anteil gegenüber dem Vor-Corona-Niveau fast verdoppelt hat: Im Jahr 2019 hatten noch 12,8 Prozent der Erwerbstätigen im Heimbüro gearbeitet, im ersten Corona-Jahr 2020 waren es 21,0 Prozent.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind Berufstätige in vielen Firmen derweil wieder vermehrt aus dem Homeoffice an ihren eigentlichen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Die gesetzliche Pflicht zum Angebot von Homeoffice durch den Arbeitgeber ist Ende März ausgelaufen.