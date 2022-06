VIRUS-DEUTSCHLAND:Zahl der Corona-Neuinfektionen schnellt nach oben

Berlin (Reuters) - In Deutschland schnellen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen wieder nach oben.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 105.840 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 447,3 von 331,8 am Vortag. 107 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Deutschland auf 139.914. Auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser nimmt die Zahl der Corona-Patienten wieder zu: Am Montag waren es 640 nach 611 am Sonntag.

Nach dem deutlichen Rückgang der Corona-Fallzahlen im Frühsommer deutet sich nun eine dritte Welle mit Omikron-Virus-Varianten an. Die sich schnell ausbreitenden neuen Varianten sind dabei laut RKI BA.4 und BA.5. "Dies lässt darauf schließen, dass diese Omikron-Sublinien in wenigen Wochen die Mehrzahl der Nachweise ausmachen dürften", heißt es im RKI-Wochenbericht. Es sei mit einem Anstieg der Infektionszahlen und einem erneut verstärkten Infektionsdruck auf besonders gefährdete Personengruppen schon im Sommer und nicht erst im Herbst zu rechnen. Die EU-Behörde für Seuchenprävention (ECDC) warnte, dass von BA.4 und BA.5 offenbar kein höheres Risiko einer schweren Erkrankung aus als bei anderen Omikron-Formen. Es bestehe aber die Gefahr, dass allein ein Anstieg der Fallzahlen aufgrund höherer Übertragungsraten zu höheren Zahlen in Kliniken und bei den Todesfällen führe.

Begünstigt werden könnte der erneute Anstieg auch durch einen langsam nachlassenden Impfschutz in der Bevölkerung. Am Montag wurden insgesamt nur gut 2000 Personen geimpft. 77,6 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft.

Die Ampel-Koalition diskutiert derzeit, wann und wie sie das Infektionsschutzgesetz der neuen Lage anpassen will. Die jetzigen Regelungen für Basis-Schutz-Maßnahmen wie eine begrenzte Maskenpflicht gelten noch bis zum 23. September. Während die FDP eine Neuregelung erst nach der Sommerpause will, dringen SPD und Grüne auf eine möglichst rasche Debatte über eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.)