Anleihemärkte: EZB kündigt Notfall-Sitzung für heute an - Zinsspread zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen steigt immer weiter

Die Lage an den Anleihemärkten wird immer turbulenter. Es wird nun von vielen Marktteilnehmern erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve heute Abend eine Zinserhöhung um 0,75 Prozent ankündigt. Auch die europäische Zentralbank hat letzte Woche eine Zinswende endgültig bestätigt. Das treibt entsprechend die Zinsen von Staatsanleihen weiter in die Höhe. Im europäischen Raum geraten vor allem italienische Staatsanleihen immer mehr in die Bredouille. Das ruft nun die EZB auf den Plan, die heute eine Notfall-Sitzung angekündigt hat.

"Der EZB-Rat wird am Mittwoch eine Ad-hoc-Sitzung abhalten, um die aktuellen Marktbedingungen zu diskutieren", sagte ein Sprecher der Euro-Notenbank am Mittwoch. Laut mehreren Insidern ist die Sitzung für 11.00 Uhr anberaumt. Es sei aber noch nicht klar, ob eine Mitteilung veröffentlicht werden soll.

Im Zuge der Nachricht legte der Euro Der um 0,5 Prozent auf 1,0461 Dollar zu. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen fiel im Gegenzug um fast 18 Basispunkte auf 4,03 Prozent. Der Renditeabstand (Spread) zwischen den Staatsanleihen Deutschlands und denen höher verschuldeter südlicher Euro-Länder, insbesondere Italien, war auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren geklettert. Für solche stärker verschuldeten Euro-Länder könnten die höheren Risikoaufschläge Experten zufolge zu einem Problem werden.

Von der nun ausgerufenen Sondersitzung erhofft man sich am Markt klarere Aussagen darüber, ob und inwiefern die hoch verschuldeten südlichen Euroraum-Mitglieder vor den wachsenden Finanzierungsproblemen geschützt werden könnten, sollte die Lage an den Anleihemärkten noch weiter außer Kontrolle geraten.

EZB hat laut Direktorin Schnabel genug Werkzeuge zur Hand

Laut EZB-Direktorin Isabel Schnabel beobachtet die Notenbank die Entwicklung am Anleihemarkt genau. In einem Vortrag in Paris sagte sie am Dienstag, die Geldpolitik könne und solle auf eine ungeordnete Neubewertung von Risikoaufschlägen reagieren, die die Preisstabilität bedrohe und die Maßnahmen der Notenbank durchkreuze. Nötigenfalls werde die EZB auch neue Instrumente entwickeln und einsetzen. Diese könnten unterschiedlich ausgestaltet werden und würden innerhalb des Mandats verbleiben, sagte sie.

Ein erstes Gegenmittel, um die Renditeabstände einzudämmen, ist der deutschen EZB-Direktorin zufolge die flexible Wiederanlage der Gelder aus abgelaufenen Anleihen im Rahmen des billionenschweren Bond-Kaufprogramms PEPP. Die Euro-Notenbank kann laut Schnabel in sehr kurzer Zeit Antworten finden, sollte die Geldpolitik gefährdet sein.

