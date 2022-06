Brent Crude Öl: 124 USD zu hohe Hürde

Die Erdölpreise halten sich weiter auf hohem Niveau und haben seit Jahresbeginn um rund 55 Prozent zugelegt. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie scharfe Sanktionen des Westens gegen Russland. Das Angebot an Rohöl ist daher knapper, die Nachfrage aber weiter robust. Die angespannte Corona-Lage in China dagegen und damit verbundene Einschränkungen sorgt für eine schwächere Nachfrage in der Volksrepublik. Einen außerordentlichen Dämpfer bekam die Preisentwicklung am Dienstag mit einem Rückfall auf rund 120,00 US-Dollar. Damit deckt der Bereich um 124,00 Dollar einen außerordentlichen Widerstand auf, der durchaus das Potenzial zu einer kleineren Konsolidierung besetzt.

Preise weiter hoch

Sollte sich die Abgabebereitschaft beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude durch einen Bruch der gestrigen Tagestiefs bei 118,96 US-Dollar fortsetzen, käme durchaus ein erneuter Rücklauf zurück auf das einstige Ausbruchsniveau um 114,79 US-Dollar ins Spiel und könnte kurzzeitig auf der Short-Seite nachgehandelt werden. Anlass hierfür bietet der kurzfristig entscheidende Widerstand um 124,00 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber würde dagegen Begehrlichkeiten bullischer Marktnehmer mit Kurspotenzial an 128,37 US-Dollar wecken.