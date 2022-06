DAX: Indizes weiter im Sinkflug

Der Deutsche Aktienindex DAX schwächelt bereits den fünften Tag infolge und begab sich auf 13.300 Punkte zum XETRA-Schluss abwärts. Nachbörslich ging es noch ein Stück weit tiefer. An eine Stabilisierung in dem aktuellen Marktumfeld ist kaum zu denken, zumal die US-Notenbank FED heute die Zinsen erneut anheben dürfte.

Der Bruch der Maitiefs bei 13.380 Punkten hat nun weiteres Korrekturpotenzial auf glatt 13.000 Punkte freigesetzt, darunter könnte es sogar in den Bereich von 12.831 Zählern weiter abwärtsgehen. Für eine Richtungsentscheidung werden dagegen die Jahrestiefs bei 12.438 Punkten sorgen.

Eine Trendwende zeichnet sich derzeit leider nicht ab, jeden Tag kommen zahlreiche Hürden hinzu. Für eine Anstiegschance zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.152 Punkten müsste dagegen das Niveau von mindestens 13.749 Punkten überwunden werden. Weitere Hürden lassen sich darüber bei 14.226 und 14.590 Punkten für den heimischen Leitindex ableiten.

In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einer kleinen Zahlenflut, China hat Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen, Arbeitslosenquote, Industrieproduktion und Anlageinvestitionen aus Mai vorgelegt. Um 8:45 Uhr stehen Frankreichs Verbraucherpreise aus Mai (endgültig) auf der Agenda, um 10:00 Uhr folgt der IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt. Nur eine Stunde später werden frische Daten zur Europas Industrieproduktion und dem Handelsbilanzsaldo aus April gemeldet. Die USA stoßen ab 13:00 Uhr mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, ab 14:30 Uhr folgen der Empire State Manufacturing Index per Juni, Einzelhandelsumsätze und Importpreise aus Mai. Am Abend wird schließlich der nächste Zinsschritt in der US-Notenbank FED erwartet, dieses Spektakel steht zu 20:00 Uhr auf der Agenda.