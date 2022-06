Federal Reserve: Der Markt will heute eine Leitzinserhöhung um 0,75 Prozent sehen - Expertenmeinungen zur anstehenden Notenbanksitzung

Heute Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird die US-Notenbank Federal Reserve den nächsten Schritt in der Zinswende bekannt machen. Eine weitere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte gilt an den Finanzmärkten als ausgemachte Sache. Noch deutlichere Zinsschritte um 0,75 Punkte oder gar einen ganzen Prozentpunkt werden mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen.

Die hohe Inflation in den USA zwingt die Zentralbank zu einem immer entschlosseneren Vorgehen. Hatten viele Fachleute damit gerechnet, dass sich die Teuerung etwa gegen Jahresmitte wieder etwas abschwächen dürfte, ist zuletzt das Gegenteil eingetreten. Im Mai stieg die Inflationsrate auf 8,6 Prozent und damit auf einen rund 40-jährigen Höchststand. Analysten hatten dagegen mit einer leichten Abschwächung gerechnet.

Die Fed hat ihre Geldpolitik bereits gestrafft, nach Meinung vieler Analysten allerdings zu spät damit begonnen. In diesem Jahr wurde der Zins zweimal um insgesamt 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins liegt aktuell in einer Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Ihre Wertpapierkäufe haben die Währungshüter schon seit längerem eingestellt und auch damit begonnen, ihre aufgeblähte Bilanz schrittweise zurückzuführen.

Konsens unter Analysten: Die Fed ist sehr spät dran

In den vergangenen Tagen haben aber immer mehr Experten ihre Erwartungen erhöht. Die Analysten der Bank ING wollen sogar eine Straffung um einen ganzen Prozentpunkt nicht mehr ganz ausschließen. An den Finanzmärkten gehen die Erwartungen klar in Richtung einer Anhebung um 0,75 Punkte.

"Es wird immer offensichtlicher, dass die Notenbanker der dynamischen Inflationsentwicklung deutlich hinterherlaufen", sagt Carsten Mumm, Chefökonom der Privatbank Donner & Reuschel. Zugleich nehme die Gefahr einer Rezession in den USA zu. Jeder Tag mit anhaltend hohen Preissteigerungen sei eine Belastung für den privaten Konsum. Die positiven Effekte des nahezu voll ausgelasteten Arbeitsmarkts und der deutlich steigenden Nominallöhne relativierten sich damit.

Auch Allison Boxer, US-Ökonomin vom Vermögensverwalter Pimco, sieht ein Risiko, dass die Fed den Straffungsbogen überspannt. Auf diese Gefahr weist ebenfalls Jörg Krämer, Chefökonom der Commerzbank, hin. Historisch hätten drei von vier Fed-Straffungsphasen die US-Wirtschaft in eine Rezession geführt, sagt der Ökonom. Mit anderen Worten: Es gab in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Episoden mit steigenden Zinsen, die nicht mit wirtschaftlichem Schaden einhergingen. An den Finanzmärkten werden derartige Rezessionsszenarien zunehmend eingepreist.

Der US-Hedgefonds-Manager Bill Ackman spricht sich für deutliche Zinserhöhungen aus und sagte via Twitter, dass die Fed die Zinsen lieber um 100 Basispunkte im Juni und Juli erhöhen solle. Eine Erhöhung des Leitzinses in diesem Zyklus auf 5 oder 6 Prozent sei insgesamt notwendig und die Erwartungen, dass eine Erhöhung um lediglich 4 Prozent ausreichen werde, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sei eine naive Hoffnung, so Ackman.

Auch der bekannte US-Marktexperte Jeremy Siegel fordert eine Erhöhung um 1 Prozent während dieser Fed-Sitzung und bezeichnet einen solchen Schritt als „notwendige Medizin, um diese Inflation zu stoppen“. „Die Fed muss das Narrativ der Inflation aufgreifen. Sie weiß, dass die Maßnahmen viel zu spät kommen“, sagte Siegel gegenüber dem Nachrichtensender CNBC. „Du musst jetzt deine Medizin nehmen, um geheilt zu werden. Wenn du sie einfach weglässt, musst du später mehr Medikamente nehmen.“

Eine Erhöhung des Leitzinses um lediglich 50 Basispunkte wäre aus Sicht des Experten ein falscher Schritt, denn es würde den Märkten signalisieren, dass die Fed und Jerome Powell die Situation nicht im Griff haben. Ein weiterer Abverkauf an den Märkten wäre in einem solchen Fall möglich.

onvista/dpa-AFX