Frankreichs Notenbank erwartet leichtes Wirtschaftswachstum für 2. Quartal

Paris (Reuters) - Frankreichs Zentralbank erwartet für das zweite Quartal ein leichtes Wirtschaftswachstum.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone dürfte verglichen mit den ersten drei Monaten des Jahres um 0,25 Prozent zulegen und damit nicht in eine Rezession abgleiten, teilt die Notenbank des Landes am Dienstagabend mit. Die französische Wirtschaft war Anfang 2022 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank zwischen Januar und März zum Vorquartal um 0,2 Prozent.

Frankreich erwartet für dieses Jahr trotz des Krieges in der Ukraine ein Wirtschaftswachstum. Gegenwärtig geht die Regierung in Paris von einem Wirtschaftswachstum von vier Prozent im Jahr 2022 aus. Ende 2021 hatte die Wirtschaft in Frankreich noch um revidiert 0,8 Prozent zugelegt.