Pressestimme: 'Die Glocke' zu Ex-US-Präsident Donald Trump

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Ex-US-Präsident Donald Trump:

"Indem er Fakten wie die eindeutige Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 bestreitet, legt Trump die Axt an die Wurzel der US-Demokratie. Seine destruktive Art trägt bereits giftige Früchte: In der republikanischen Partei gibt es kaum jemanden, der ihm widerspricht. Und nach Einschätzung politischer Beobachter leben Trumps Anhänger größtenteils in einer politischen Blase, die mit der Realität nichts mehr zu tun hat. (...) Man mag sich nicht vorstellen, was es bedeuten würde, wenn Trump erneut ins Weiße Haus einzöge. Die amerikanische Demokratie hat vielen Stürmen getrotzt. Vier weitere Jahre Trump würde sie wohl nicht überleben."/ra/DP/nas